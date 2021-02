En un mes hubo 3 casos de esposos asesinos en zona centro de Veracruz

En menos de un mes en la zona centro se han registrado tres asesinatos de mujeres por parte de sus parejas sentimentales, de ellos, en uno había orden de restricción por violencia intrafamiliar, en el resto, ni siquiera la familia de las mujeres sabía de alguna agresión.



El primer caso ocurrió el pasado 23 de enero en la colonia Los Lienzos en Córdoba, cuando Miriam Frías Gaspar fue golpeada brutalmente por su pareja identificado como Julio "N", originario de la congregación Monte Salas municipio de Fortín, quien está prófugo de la justicia.



La mujer de 26 años de edad perdió la vida al llegar al hospital general Córdoba-Yanga por las lesiones que llevaba.



De acuerdo a datos registrados por el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, en enero Veracruz registró 14 asesinatos de féminas, 4 de ellos en la zona centro.



El segundo caso registrado fue el 9 de febrero en la congregación Ocotitlán municipio de Ixhuatlán del Café.



Un exmilitar identificado como Miguel mató a su ex esposa disparándole en la cabeza tras una fuerte discusión afuera de la vivienda de ella, posteriormente huyó y decidió quitarse la vida.



De acuerdo a datos aportados por la familia, tenían ya un año separados pero Miguel no lo aceptaba y constantemente la presionaba para que regresara con él, a lo que ella se negó y e interpuso una denuncia, con la cual se generó una orden de restricción.



Por el hecho tres menores de edad quedaron en la orfandad.



El tercer asesinato fue al día siguiente, el 10 de febrero en la comunidad San Baltazar, del municipio de Mariano Escobedo, cuando un hombre asesinó a su esposa identificada como Josefina Rodríguez, de 24 años de edad.



El hecho ocurrió tras una discusión, cuando el hombre en estado de ebriedad la golpeó hasta dejarla sin vida en el piso, para después huir y hasta el momento nadie sabe de su paradero.



Al respecto, Jairo Guarneros Sosa, miembro del colectivo Cihuatlahtolli, señaló que las mujeres que sufren de violencia doméstica han intentado denunciar, pero lamentablemente las fiscalías regionales no están dando la atención por falta de acompañamiento de los Institutos Municipales de la mujer porque pocos muestran interés en apoyar.



Consideró que de nada sirve la atención telefónica, incluso las ponen más en riesgo pues muchas al ir a denunciar no encuentran la respuesta por no acudir ante las instancias correspondientes, teniendo que regresar con su agresor.



Por ello, exige la atención inmediata por parte de la fiscalía y las autoridades de seguridad para cambiar estrategias que eviten más asesinatos.



Veracruz segundo lugar a nivel nacional en casos de feminicidio



De acuerdo con la información del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública, en el 2020 en México se cometieron 860 feminicidios y Veracruz se ubica tan sólo por debajo del Estado de México que reportó en el mismo periodo 132 asesinatos de mujeres por razones de género, mientras que en Veracruz fueron 79.