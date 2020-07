En un mes, pandemia acabó con más de mil empleos en industrias de Veracruz

En este último mes, derivado de la emergencia sanitaria, se han perdido más de mil empleos, principalmente en las áreas no esenciales, entre los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de la Delegación Veracruz, informó su presidente Félix Martínez Álvarez.“Las empresas han hecho todo lo posible en estos cuatro meses para mantener la plantilla laboral, pero hoy por hoy ya no pueden, es imposible no generar ingresos y estar pagando los salarios de los trabajadores. Se viene un colapso financiero y de pérdida de empleos, las operaciones rutinarias de las industrias tendrán que cancelarse y va a haber que volver a empezar”, afirmó.Recordó que el Gobierno Federal y el Estatal han tratado de dar algunas soluciones, que no han sido las necesarias, ni las básicas para poder seguir adelante con esta emergencia de salud. “Hay ayudas, pero no las suficientes para reactivar una economía que está en pandemia”.“Yo creo que es momento de que nuestros gobernantes ahora sí vean la realidad, porque nosotros los de la Canacintra tenemos otros datos. Realmente necesitamos, no que nos regalen, simplemente que nos apoyen, como se pidió desde un inicio, con el diferimiento de impuestos o de pagos de imposiciones o contribuciones. Es un diferimiento, no un perdón y ni que nos condonen, solamente que se posponga el pago”.Refirió que sus agremiados siempre han sido muy rectos en el cumplimiento de las normas oficiales y los requerimientos de salud. Se ha dejado de trabajar y hoy que se quiere avanzar con la aplicación del nuevo protocolo, que requiere también de gastos. “Todo es gastos, nada es gratis, y necesitamos de un apoyo financiero”.El Presidente de Canacintra Delegación Veracruz explicó que, para prevenir contagios por COVID-19, cada empresa debe de diseñar un programa a la medida, porque no todas son iguales, ni tienen el mismo número de empleados.Tenemos que apegarnos a las indicaciones que salieron publicadas en la Gaceta Oficial de Veracruz y en el Diario Oficial de la Federación, donde nos piden hacer un protocolo específico para los empleados y otro para los clientes y visitantes, y para desarrollarlos, tuvimos que hacer una inversión, porque nadie estaba capacitado para hacerlo, especificó.“La implementación de las medidas de salud y la compra de insumos como gel desinfectante, tapetes, cubrebocas, caretas y jabón, también han representado un gasto extra, hasta hay más consumo de agua por el lavado de manos”.El empresario del Puerto de Veracruz comentó que, derivado de la pandemia, seguirán prescindiendo de los trabajadores mayores de 60 años, quienes todavía son productivos, pero deberán permanecer en casa. “Además, tenemos que hacer nuevos roles para que los empleados puedan laborar por turnos y evitar aglomeraciones, lo que también implica gasto”.Asimismo, aseguró que los empresarios se encuentran pendientes de las visitas que tendrán por parte de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y del Instituto Mexicano de Seguro Social, que incluso ya cerraron una empresa por no cumplir solamente con un protocolo.“Nos preocupa sobremanera qué va a pasar con la plantilla laboral si nos cierran sólo por un detalle, porque de alguna forma tendrá que comer ese trabajador, esa familia, y qué va a suceder”, se preguntó.Félix Martínez convocó a los tres órdenes de Gobierno para que dejen a los empresarios coadyuvar para generar ideas propositivas, tener un amplio panorama ante esta crisis y poder ofrecerle a la población mayor certeza de que se están haciendo las cosas de manera correcta y oportuna.A nivel nacional, refirió, el presidente de Canacintra, José Enoch Castellanos Férez, ha hecho diversas propuestas para atacar esta emergencia sanitaria y esperamos solamente la respuesta del Gobierno Federal.Consideró que el futuro es muy incierto, porque no se sabe qué es lo que va a pasar si no hay un apoyo financiero a las empresas mexicanas. “El presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue a firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero yo quisiera saber quienes le van a entrar a exportar si no hay forma de generar bienes y servicios”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/