En un mes, recomendación de CEDH a Salud por desabasto de medicinas oncológicas

En los próximos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitirá recomendaciones a la Secretaría de Salud de Veracruz por la falta de medicamentos para los tratamientos de pacientes enfermos de cáncer.



La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, señaló que tras la queja que se interpuso por tres pacientes de la Torre Pediátrica del Hospital Regional de Veracruz, porque no recibieron sus quimioterapias por la falta de fármacos, el órgano actuará en consecuencia.



"Esa recomendación ya está a punto de salir, estamos por sacarla, ya está en proyecto la recomendación. Calculo que un muy poquito tiempo, calculo un mes, sí va a haber recomendaciones", dijo.



Matzumoto Benítez recordó que la investigación por presunta violación de los derechos humanos se inició de ofició y fueron tres familiares de los pacientes quienes ratificaron la queja.



Si bien fue en el hospital de Veracruz que se presentaron las quejas, las recomendaciones se harán a todo el sistema de salud, por lo cual, la dependencia deberá acatarla para todos los nosocomios que presentan el desabasto de medicamentos oncológicos.



"Lo que nosotros determinamos no es que el hospital A, B o C, si no que la Secretaría de Salud, quien sería la responsable de tener o asegurar el abasto de medicamentos incurre en una omisión al no tener medicamento para los pacientes".



En el pasado mes de octubre, los padres empezaron a quejarse por la falta de insumos para las quimioterapias y tratamiento para los pacientes pediátricos de cáncer, desde entonces se inició el expediente por parte de la CEDH.



En Veracruz, como en otros municipios, persiste la denuncia de los familiares porque no se ha cumplido con el cien por ciento del abastecimiento de los fármacos.