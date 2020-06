En un “par de días” se resuelven inundaciones en calle Allende de Xalapa: Alcalde

El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que la recién inaugurada calle Allende se ha inundado durante las lluvias debido a que faltó por conectar un colector pluvial, debido a la falta de coordinación entre la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) y la empresa encargada de la obra.



"Sí quedó un tema pendiente, que es conectar un colector pluvial que desemboca en la calle Allende y que no se hizo de manera apropiada. Eso lo van a resolver en un par de días, es un tema muy sencillo. No fue problema de la empresa, fue problema de que no se contempló algo por parte de CMAS al trabajar con la empresa, es un tema técnico de conectar", dijo.



El Alcalde mencionó que desconoce la cifra de lo que pueda costar esta conexión, ya que es un movimiento rápido de hacer.



"Se trata sólo de conectar y con eso ya no se va a inundar esa calle".



Rodríguez Herrero recordó que esta problemática también se debe a que en dicho conducto, también llegan cuerpos de agua de la avenida Ávila Camacho, lo que produce un colapso de las tuberías.



"Es un área muy complicada. Cuando se hizo una intervención sobre la calle Allende fue muy difícil porque el manto freático está casi a ras de suelo. Eso hizo muy difícil la obra", concluyó.