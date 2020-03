En UV, alumnas tienen miedo a denunciar acoso, afirman feministas

Quienes denuncien de manera formal acoso sexual en la Universidad Veracruzana (UV) deben tener garantía de que no recibirán represalias, consideró la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz Reyes.



"Hay mucho temor, por ello se les debe dar confianza de que por su acción no van a tener repercusión académica. Ellas denuncian en la Universidad y, si resulta contraproducente para su vida académica, podrían no denunciar", dijo.



Añadió que el problema es grave pero que también es importante reconocer que existe presunción de inocencia, por ello es que se requiere la denuncia por escrito.



"Hubo varias mujeres que al final de la marcha del pasado 8 de marzo, se acercaron para decirnos que luego de los tendederos del acoso que se hicieron en las facultades, los maestros señalados les advirtieron que se verán en las calificaciones y esto inhibe la denuncia".



Por eso insistió en que la UV debe dar la garantía de que no habrá represalias, de que les ayudarán en dado caso que tengan una experiencia académica con el presunto acosador, cambiándolas de salón.



"Esto no puede seguir ocurriendo en la máxima casa de estudios y es que no puede ser que siga presentándose el acoso en los sitios donde ellas estudian; debe haber certeza para las mujeres que denuncian, si no se hace así entonces estamos gritando al aire sin ser escuchadas".