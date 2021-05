En veda electoral, AMLO usa “mañanera” para irse contra candidato de oposición

Luego de señalar que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) fueron creados para que no haya democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó si Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI y PRD, ofrece tarjetas con apoyos económicos bimestrales.



En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, y en veda electoral, López Obrador hizo la denuncia “como ciudadano” y pidió confirmar si el candidato priista ofrece los apoyos, “algo que vi ayer en las redes”.

López Obrador mencionó que Adrián de la Garza ofrece que si votan por él en las elecciones del 6 de junio, las personas van a tener un apoyo de mil 500 o mil 800 pesos cada dos meses.



El Presidente pidió ayuda de los ciudadanos para verificar la información y pidió a la Fiscalía hacer su trabajo, además que exhibió la publicación en Twitter del periodista Jorge Armando Rocha, que muestra las supuestas tarjetas.



“Esto es lo que vi. A ver si es cierto, no vaya a ser un montaje”, expresó el presidente López Obrador al mostrar las tarjetas.



“Todos tenemos que estar cuidando que no haya fraude, y que además se sepa que el fraude es un delito grave”, agregó López Obrador.



“A ver si es real, no vaya a ser una noticia falsa porque también ahora abundan las noticias falsas, los bots; en las benditas redes sociales se meten estos duendillos”, expresó.