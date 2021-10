En Veracruz 120 mil 581 personas se han contagiado de COVID-19

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 120 mil 581 (+136 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 253 mil 574 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 797 y sospechosos 289. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 105 mil 552 pacientes y están en vigilancia 916.La dependencia contabiliza 14 mil 113 (+26 nuevos) decesos, reportando 119 mil 995 resultados negativos y 12 mil 998 sospechosos acumulados.Todas las personas mayores de dos años de edad debemos utilizar cubreboca, ya sea fuera de casa, lugares públicos y al estar entre gente que no vive con nosotros; evita su uso y el de protectores faciales en recién nacidos.No son recomendables los cubrebocas de una sola capa ni los que tienen válvula o materiales que dificultan la respiración; no los sustituyas por bufanda o pasamontañas y recuerda que las caretas protegen únicamente los ojos.Plan Nacional de VacunaciónLa inmunización es una de las medidas más exitosas para disminuir los contagios y defunciones; no dudes en acudir al módulo más cercano.- Primera dosis al grupo de 18 años y más17 de octubre (último día):• Isla.17 y 18 de octubre (últimos días):• Coscomatepec.- Segunda dosis al grupo de 18 años y másDel 17 al 20 de octubre:• Veracruz.Regístrate en https://mivacuna.salud.gob.mx/ y consulta el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!