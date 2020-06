En Veracruz, 41.3% de violencia contra las mujeres ocurre en el hogar: UV

De enero a mayo, que incluyen dos meses de obligado aislamiento en el hogar para evitar contagiarse de Coronavirus, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), identificó en nuestro Estado 273 agresiones a mujeres, de las cuales 113 acontecieron en el ámbito doméstico (41.3 por ciento).



Este Observatorio de la Universidad Veracruzana, clasifica las violencias contra las mujeres en: Violencia Psicológica (VPS); Violencia Física (VF); Violencia Sexual (VS); Violencia Patrimonial (VPa); Violencia Económica (VE) y Violencia Obstétrica (VO).



Con base en esta clasificación, de esos 273 casos identificados por el OUVmujeres, en los primeros cinco meses del año en curso, las modalidades de violencias identificadas fueron:



Comunidad: 129

Familiar o Doméstica: 113

Género: 11

Feminicida: 10

Escolar: 5

Institucional: 2

No identificada: 2



Por otra parte, los Municipios veracruzanos con el mayor número de casos de violencias contra las mujeres identificados por este Observatorio en los meses de enero a mayo fueron:



Veracruz puerto: 35

Acayucan: 34

San Andrés Tuxtla: 30

Coatzacoalcos: 18

Papantla: 11

Espinal: 10

Xalapa: 9

Martínez de la Torre, Tuxpan, Cazones y Boca del Río: 8 cada uno.



Con base en lo publicado por este Observatorio de la Universidad Veracruzana, los casos por mes de violencias contra las mujeres identificados fueron:



Enero: 53

Febrero: 62

Marzo: 70

Abril: 37

Mayo: 51



Los datos indican que sólo en abril, el primer mes del obligado aislamiento, se redujeron los casos de violencias contra las mujeres, esto en 47.1 por ciento, al pasar de 70 en marzo a 37 al siguiente mes.



En su sitio web: https://www.uv.mx/apps/cuo/ouvmujeres/index.html, de este Observatorio, se precisa que la información obtenida que nutrirá la base de datos del OUVMujeres se apoya en los datos generados por el proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana”, ya que una de sus actividades fundamentales es la de monitorear 35 medios de comunicación para registrar que se escribe y difunde en torno a las violencias contra las mujeres.



Así, la información se obtiene de portales informativos y medios impresos, además de páginas web oficiales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, comunicados de prensa de instancias oficiales y redes sociales. Los datos se sistematizan de acuerdo con una metodología de trabajo basada en instrumentos legales locales que definen, por ejemplo, qué es y qué no es un feminicidio, concretamente el Código penal del Estado de Veracruzano; o la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en donde se definen los diferentes tipos y modalidades en las que se enmarca.



Dicho monitoreo, se advierte, es realizado por estudiantes de la Licenciatura en Antropología Social que cursan o han egresado de la Línea de Investigación SE Antropología Feminista y Estudios de Género.