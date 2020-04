En Veracruz, al menos 10 mil 448 trabajos se perdieron por coronavirus

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, en Veracruz se han perdido 10 mil 448 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a consecuencia del coronavirus.



Esta cifra representa el 3 por ciento de los casi 347 mil puestos de trabajo afiliados al Instituto que se han perdido a nivel nacional.



Pese a esta situación, Veracruz no se encuentra dentro de las 6 entidades con más trabajadores dados de baja del Instituto.



Este miércoles, la secretaria Luisa María Alcalde Luján y el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informaron que entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo afiliados al IMSS a nivel nacional.



En Quintana Roo se han perdido 63 mil 847; en la Ciudad de México 55 mil 591; en Nuevo León 23 mil 465; en Jalisco 21 mil 535; en el Estado de México 16 mil 036 y Tamaulipas 12 mil 652



Estas entidades registran el 56 por ciento del total de las separaciones con 193 mil al IMSS.



Los funcionarios detallaron que las microempresas de entre 1 a 5 empleados son las que más han resistido, pues representan el 0.03 por ciento de pérdida de afiliaciones; de 6 a 50 el 1.2 por ciento; de más de 51 trabajadores alcanza el 2 por ciento del total de 22 millones de afiliados.



Alcalde Luján alertó que las empresas han optado por separar a todo su personal, por ello hizo un llamado a la solidaridad con los empleados.



Robledo Aburto alertó que de los trabajadores que fueron separados, 216 mil 102 ya no tienen accesos a servicios de salud, al no cumplir con el requisito de 8 semanas previas de cotización. Además, 130 mil 776 sí padecen la pérdida de los servicios de salud en un lapso de 7 semanas.



“No existe justificación legal para separar a los trabajadores ante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, argumentó.