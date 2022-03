En Veracruz, AMOTAC protesta contra la Carta Porte; exige seguridad

Este martes, integrantes de la Alianza Mexicana de organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) de varios municipios de Veracruz se unieron al paro nacional convocado por esta organización y aunque no han bloqueado carreteras, han ocasionado trastornos a la circulación.De acuerdo con la dirigencia nacional, se dicen en contra de la Carta Porte y protestan por la inseguridad y el alto precio del diésel.En Xalapa, los camioneros se congregaron en el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la colonia 21 de Marzo, donde en ambos sentidos estacionaron sus vehículos y sólo dejaron paso en un carril, lo que ocasionó largas filas de vehículos, tránsito lento con el consiguiente malestar de los conductores.En Coatzacoalcos, la delegación de la AMOTAC se pronunció en contra del complemento denominado Carta Porte que deberán portar, a fin de justificar el tipo y traslado de mercancía, así como su origen y el destino de esta misma, toda vez que con ello lo único que generará es el retraso en su labor.Este martes su manifestación la hicieron en una de las entradas a Coatzacoalcos, donde pidieron disculpas a automovilistas y la ciudadanía, por el retraso en el tránsito vehicular que provocaron.En el sitio hicieron otras demandas como el alto costo de las gasolinas.En el municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, aledaño Orizaba, miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. demandaron la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno Federal para tratar las problemáticas que afectan al hombre-camión. Además, anunciaron que harán una marcha lenta por carreteras de la zona centro.Uno de los puntos de reunión es el paradero de San Cristóbal, en el municipio de Huiloapan, en donde el consejero nacional de la asociación, Valentín Romero Trujillo, señaló que son varios puntos los que quieren tratar con las autoridades, desde la Carta Porte a los altos cobros de las casetas de peaje, el mal estado de las carreteras y la inseguridad en las mismas."Que quede claro, se trata de una marcha pacífica. Nosotros no vamos a tomar casetas, no vamos a cobrar el paso porque no somos delincuentes. Sólo nos dedicamos a pelear lo que nos está perjudicando y lo que está perjudicando al transporte mexicano", indicó.Romero Trujillo recordó que hay varias problemáticas que les están afectando, como es el alza constante de los combustibles, pues el diésel está a 24 pesos.Agregó que los transportistas no se niegan a pagar impuestos, pero también quieren que los dejen trabajar con placas estatales.En punto de las 12 horas de este martes, la Alianza Mexicana de Autotransporte (AMOTAC) de la zona de Córdoba inició su marcha nacional a fin de exigir seguridad y mejores carreteras.Lauro Rincón Hernández, delegado de la organización afirmó que pese a las altas cuotas que se cobran las carreteras están en pésimas condiciones.Según externó los tres años de Gobierno Federal no existe un trabajo real para la red carreteraPor eso con la marcha buscan ser visibles y ser atendidos para resolver esta problemática.Salieron de Rancho Trejo y se dirigen a la caseta de peaje 45 de Fortín en un sólo carril a vuelta de rueda por lo que la fila de autos es interminable.Con información de Elizabeth Aviña, Tania Guzmán y Adriana Luna