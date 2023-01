En Veracruz, autoridades todavía no vigilan que restaurantes cumplan Ley Antitabaco

El sector restaurantero de Boca del Río también buscará ampararse contra la Ley Antitabaco por afectaciones directas al sector.Así lo declaró Lorenzo Montalvo Iglesias, presidente de la Asociación de Restauranteros, pues consideran que es la nueva normativa agresiva y muchos comensales están en disgusto.El empresario estimó que la Ley Antitabaco podría provocar la caída de entre 30 a 40 por ciento en el sector, ya que hay turistas que son fumadores y aunque acuden a los establecimientos al aire libre, si no pueden fumar se retiran sin consumir.Montalvo Iglesias comentó que hay restaurantes que carecen de la capacidad para habilitar espacios para los fumadores de las medidas que solicita la Secretaría de Salud, pero que si son áreas al aire libre.“Estamos preocupados, hay compañeros que se van a amparar porque la verdad es una medida un poco drástica, sabíamos que existía ya este problemita, esta nueva ley, no estaba tan agresiva, pero ahora sí hay que hacer modificaciones en ciertos espacios, no es tan fácil porque hay que hacer una inversión y empieza el año con la cuesta”, dijo.El también restaurantero dijo desconocer las sanciones que implican el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Antitabaco pero señaló que la Secretaría de Salud todavía no realiza operativos para verificar el cumplimiento de la misma.Montalvo Iglesias indicó que los restauranteros pidieron tiempo a la Secretaría de Salud para poder cumplir con las disposiciones de la Ley Antitabaco.“Ya tuvimos una plática, nos reunimos la semana pasada, tuvimos un curso de manejo de alimentos y ahí platicamos del tema del tabaco; hay una ley, Salubridad y COFEPRIS también son los que van a actuar y para implementar y ejecutar la ley; hemos platicado con ellos y hemos pedido cierta calma para que la gente poco a poco vaya adecuando”, finalizó.