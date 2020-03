En Veracruz-Boca, cerraron 70% de comercios, "estamos prácticamente muertos": CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNACO) en Veracruz, José Antonio Mendoza García, afirmó que el 70 por ciento de los negocios decidieron cerrar por la emergencia del COVID-19 y ante la baja de las ventas.



El 30 por ciento restante se mantiene porque tienen que buscar el ingreso diario y los que pararon actividades, se han comprometido pagar los salarios completos.



"En porcentaje estamos hablando de un 70 por ciento, el 30 por ciento continúa trabajando, son muy pocos son los que no creen en el coronavirus, es una realidad que nos puede pegar muy fuerte si nosotros seguimos empecinado en no creer. Los que siguen aún abiertos es por la situación económica, se está viviendo una situación crítica en cuestion económica, es general y aunado a esto tiene que cerrar".



En cuestión de ventas, se desplomaron y "estamos prácticamente muertos", dijo el representante del comercio formal.



"Los que están abiertos están esperando sacar, ayer estuve en un restaurante y están tratando de sacar la nomina, están tratando de subsistir en estos últimos días".



Mendoza García, lamentó que aún no hay una propuesta por parte del Gobierno federal que beneficie al sector empresarial, toda vez que han aceptado la solicitud de postergar el pago de impuestos y compromisos patronales.