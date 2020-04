En Veracruz-Boca del Río, ante Fase 3, vuelven a cerrar negocios que habían reabierto

Al menos 50 empresas que ya habían reabierto para ofrecer diversos servicios en Veracruz y Boca del Río, tuvieron que cerrar nuevamente ante el decreto de la entrada de la fase 3 de la emergencia sanitaria.



De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza, habían decidido retomar las actividades comerciales de manera periódica, sin embargo, este martes echaron marcha atrás.



"Fueron pocos, aproximadamente unos 50 a 60 negocios, sin embargo, ya están cerrados, precisamente por esta etapa crítica la recomendaciones es quedarse en casa, ya es esa etapa y última", dijo.



De acuerdo con estimaciones de la CANACO, unos 50 mil los empleos están en riesgo por empresas que están en una situación inestable económicamente y que podrían ya no abrir de manera definitiva.



"Tenemos contabilizadas las cifras de los negocios que dicen 'ya voy a cerrar, probablemente no siga', tenemos considerados entre 45 a 50 mil personas que se mueve, porque dicen 'vamos a continuar, voy a conseguir crédito', la cifra que contabilizamos, hoy amanecieron y dicen 'mejor voy a cerrar'".



Aunque hay voluntad del sector de mantener sus empresas, ya anticipan que sólo llegarán hasta mayo y no continuarán operando cuando se levante la emergencia por el COVID-19.



Son los hoteles y restaurantes los giros que han manifestado, están en mayor riesgo de no retomar su operación.



"Hay gran cantidad que están diciendo que van a cerrar en mayo. Estamos hablando de hotelería, una gran cantidad de hoteles, restaurantes también, están sufriendo lo que nunca se había visto", finalizó.