En Veracruz-Boca del Río, esperan derrama de 40 mdp por Día de la Amistad

Una derrama de 40 millones de pesos es lo que se estima dejará el Día del Amor y la Amistad en Veracruz, al menos en lo que corresponde al comercio formal en Veracruz-Boca del Río, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza.



La cifra es similar al año pasado, siendo los restaurantes, tiendas de accesorios, ropa y zapatos, los más beneficiados.



"Esperamos 40 millones de pesos de derrama económica en la zona, en las plazas comerciales, donde venden regalos, restaurantes, bares, zonas de esparcimiento, es igual que el año pasado, no hay crecimiento, es por eso que no estamos viendo que repunte la economía", dijo.



Lamentó que cada año sea más difícil que en estos días haya un mayor repunte en las ventas, confían que a pesar de la situación económica, algunos hagan el esfuerzo para adquirir un obsequio para el amigo o pareja.



"Cada vez es más difícil la situación económica y no hay flujo de efectivo entre las personas, cada vez nos cuesta más trabajo y se refleja en la economía en general. Al menos esperamos que se mantenga igual que el año pasado".



En el 2018, la derrama fue 40 millones de pesos, por ello, esperan que a lo largo de este viernes se logre la misma cifra, aunque saben que para un sólo día representa un incentivo para las finanzas de los comercios, aun cuando ya no sean las ventas como hace algunos años.