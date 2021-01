En Veracruz-Boca del Río, han cerrado 6 mil negocios, afirma CANACO

El 2020 concluyó con más de 6 mil negocios cerrados debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, traduciéndose en al menos 56 mil despidos en la delegación de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz.



Apenas arrancó el año y ya hay empresarios que advierten bajarán sus cortinas porque no podrán mantenerse ante la cuesta de enero, afirmó el presidente de la CANACO, José Antonio Mendoza García.



"Tenemos ahora el cierre de cercanos a los 6 mil 400 comercios ya, esto arrancando el año ya empezaron a decir, ya no voy, no vamos a trabajar, se está considerando el despido de 56 mil trabajadores en la zona que nos compete que son 11 municipios, es bastante crítico que las autoridades tienen que considerar, enero es difícil por la situación que nos deja el año anterior", dijo.



El panorama para el sector comercio es desfavorecedor porque a pesar del repunte que se tuvo en la temporada navideña, no fue lo que se esperaba, incluso, no superó a la derrama económica registrada en “El Buen Fin”.



"Pensamos que se iba a repetir en diciembre, no fue así, no logramos llegar a las expectativas y en este mes de enero que es la cuesta, las únicas fechas que tenemos de venta es reyes, pero se ve la situación complicada, no es el río de gente, esa gran disposición de compra".



Además, para la iniciativa privada no se ha visto apoyo por parte de las autoridades, porque a pesar de tener mentalidad positiva, no pasa de ahí.



"Estamos empezando y hay pensamientos positivos pero realmente nos quedamos con los puros pensamientos, necesitamos las acciones del gobierno, necesitamos las acciones al respecto para las inversiones, la iniciativa privada, estamos olvidados, estamos luchando entre los organismos empresariales por tratar de salir adelante", finalizó el empresario.