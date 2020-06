En Veracruz-Boca del Río, llovió como si impactara huracán

Las precipitaciones registradas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, acumularon 222.6 milímetros de agua durante 7 horas, superando los valores de lluvias para el mes de junio.



Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cayó lo equivalente a lo captado durante el huracán "Stan", en 2005; desde 2014 no se registraba una lluvia así.



En esta ocasión, se generaron inundaciones de entre 50 y 60 centímetros en al menos 3 colonias. De acuerdo con Protección Civil Municipal, además del fraccionamiento Floresta, también hubo anegaciones en las colonias El Coyol y Dos Caminos.



"Niveles de agua que en algunas zonas rebasaron los 50 centímetros, de vivienda no tenemos reportes, seguramente sí ocurrieron. Quizá hubo algunas otras vialidades y colonias pero no se reportó nada", dijo el director del área, Alfonso García Cardona.



Según los reportes, al mediodía de este jueves, los niveles del agua en las colonias afectadas disminuyeron considerablemente.



"Más de 220 milímetros en 7 horas, una gran cantidad de agua. Se superó por mucho, esto no se da en el mes de junio, se da mucho más adelante pero estamos en plena temporada y para darte en un ejemplo, durante el huracán Stan, en 2005, que estuvo lloviendo 24 horas seguidas, estuvo cayendo esta misma cantidad de agua".



Dado que el pronóstico es que las lluvias continuarán, piden extremar precauciones y principalmente limpiar los patios y evitar acumulamientos de basura que tapen las alcantarillas.