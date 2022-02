En Veracruz-Boca del Río, mayoría de facultades de UV prefirieron modalidad híbrida

Con el inicio del semestre en la Universidad Veracruzana el pasado 2 de febrero, regresaron a clases presenciales 3 facultades y 13 más se encuentran en modalidad híbrida, confirmó el vicerrector de la UV en la región Veracruz-Boca del Río, Rubén Edel Navarro.Señaló que el total de alumnos que aceptaron el retorno a las aulas representa el 20 por ciento, otro 40 por ciento se encuentra a distancia y otro tanto igual en modalidad mixta.Resaltó que fue decisión de los mismos alumnos y las facultades en cómo continuar sus clases.“A partir de ayer, un porcentaje, para ser exactos el 20 por ciento, de nuestros estudiantes regresaron a clases de manera presencial, no todas las facultades, de manera particular regresó enfermería, artes y administración, el otro porcentaje del 40 por ciento decidió llevar sus experiencias educativas de manera híbrida, el otro 40 a distancia o en línea, esta fue una decisión de nuestros estudiantes bajo acuerdo de diferentes dependencias para continuar con su educación”.El Vicerrector de la UV resaltó que el regreso presencial se realiza de manera responsable y no hay reporte de incidencias, incluso en las facultades con mayor presencia estudiantil.Las medidas sanitarias son estrictas: sana distancia, uso de mascarilla y filtros al ingreso de las instalaciones.“No hemos tenido ninguna incidencia, aun así tenemos protocolos para el regreso responsable de 400 alumnos en administración y que hasta el momento no hemos tenido ningún caso reportados y si así lo hubiera estamos preparados para ello”.Rubén Edel Navarro explicó que en algunas carreras tienen contemplados en un plazo de mes y medio incorporar mayor número de estudiantes de manera presencial.En la región Veracruz-Boca del Río existen 16 facultades de la Universidad Veracruzana.