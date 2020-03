En Veracruz, cada dos días asesinan a una mujer: PAN

Veracruz es un estado feminicida, afirmó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, al referir que en la entidad, cada dos días asesinan a una mujer.



Durante conferencia de prensa en el Comité Directivo Estatal, el líder partidista expuso que la autoridad responsable de la procuración de justicia no atiende las sentencias y tratados nacionales e internacionales para investigar el asesinato de mujeres con perspectiva de género.



“Duele cada ausencia, duele porque nos recuerda que muchas mujeres hoy no llegarán al trabajo, que si esto no cambia, mañana podría ser cualquiera de las que están aquí presentes”, dijo al referirse al Día Sin Mujeres de este lunes.



En México, agregó, cada día asesinan a 10 mujeres, y por cada 10 feminicidios uno es feminicidio infantil; cada 4 horas una mujer es violada y 9 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia en el noviazgo.



En Veracruz durante el 2019 hubo 159 mujeres víctimas de feminicidio; lo que se traduce en 159 familias fracturadas por la violencia, por la falta de herramientas efectivas para frenar el feminicidio. “159 mujeres que nunca volverán a besar a sus hijos o a sus padres”, relató.



De igual modo, criticó que en este 2020 se han querido disfrazar las cifras, ya que tan solo en el mes de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, 3 feminicidios, 8 Homicidios dolosos de mujeres y 15 homicidios culposos.



“Hablamos de 26 asesinatos de mujeres que fueron prematuramente clasificados entre un delito y otro, mostrando con ello que no se atendieron las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que toda muerte de mujer sea inicialmente investigada como feminicidio”, acusó



Al respecto, Guzmán Avilés, dijo que los feminicidios, aunque le cambien el nombre y quieran disfrazarlos seguirán siendo feminicidios.



“Omitir la perspectiva de género en la procuración de justicia, vuelve cómplices a quienes desempeñan un cargo y no actúan en favor de los derechos y la protección de las mujeres. MORENA lo ha hecho recurrentemente, demostrando que a su cargo, Veracruz es una estado feminicida”, finalizó.