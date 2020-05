En Veracruz, casi el total de quienes nacen pobres, lo serán toda su vida

En Veracruz, el "origen de cuna marca, en buena medida, el destino de las personas”, ya que se estima que 86 de cada 100 veracruzanos que nacen pobres no podrán ascender socialmente, lo que se mantiene entre una generación y la siguiente.



Ello según el "Informe de Movilidad Social en México 2019: hacia la igualdad regional de oportunidades", difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).



Las entidades que históricamente han presentado desventajas son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla, las cuales conservan elevadas tasas de persistencia en la parte baja de la distribución de riqueza.



La información fue obtenida por el Centro de Estudios “Espinosa Yglesias” y expone que en el sur de México 86 de cada 100 mexicanos nacidos en los hogares más pobres no logran superar su condición de pobreza.



En cambio, en la región norte del país la cifra resulta significativamente menor, ya que 54 de cada 100 ciudadanos de esa zona pueden superarse.



Además, en la zona norte del país, el 8 por ciento de la población que parte de la base de la escalera social llega al escalón más alto.



En contraparte, en la zona sur y entidades como Veracruz, es apenas del 2 por ciento, es decir, 4 veces menor.



Otro indicador destaca que la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur y Colima cuentan con las mejores posiciones respecto a la movilidad de largo alcance.



Además, el grado de movilidad social ascendente de una generación a otra es mayor en las regiones norte y centro-norte, mientras que el más bajo también ocurre en la región sur; es decir, la cuna incluye hasta en las próximas generaciones.



Así, los hijos de padres en el 25 por ciento más bajo de la distribución de riqueza tienen mejores resultados si crecieron en el norte que en el sur.



"El que las personas puedan o no mejorar sus condiciones de vida depende, en gran medida, de la región en la que se nace. Además, esto también incide en poder superar o no condiciones de pobreza".



En el sur, las opciones de ascender a partir de la parte bajan de la escalera de riqueza son mucho menores que en las regiones del norte: 62 de cada 100 que nacen en la base de la escalera de riqueza en el sur se quedan ahí, en comparación con menos de la mitad de esta cifra en las regiones del norte: 25 de cada 100 en las regiones norte y norte-occidente.



Además, se advierte que, por ejemplo, sólo 8 por ciento de la población de la región sur, cuyos padres tienen primaria o menos, terminan una carrera.



"Quienes crecen y se desenvuelven con carencias o en ambientes socioeconómicos desfavorables a lo largo del ciclo de vida, acumulan desventajas en términos de oportunidades y de progreso económico y social respecto de quienes lo hacen en un ambiente favorable. Lo anterior conlleva a un círculo vicioso de baja movilidad social: la desigualdad de oportunidades de origen se traduce en una mayor desigualdad de logros de una generación, la cual, a su vez, se traduce en la persistencia —o incluso incremento— de la desigualdad de oportunidades de origen de la siguiente generación".



Las personas nacidas en Veracruz bajo condiciones de pobreza; siendo mujer, indígena o con color de piel oscura, tienen pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.



Es decir, la llamada movilidad social es baja en estas circunstancias, ya que se traducen en la menor capacidad de mejorar en materia educativa y económica.



Veracruz, como parte de la zona sur del país, es una de las que menor movilidad social ascendente registra.



Lo anterior significa que en el sur del país, las opciones de ascender en la escalera social son mucho menores que en las regiones del norte o centro de México.



“Sabemos que nacer en pobreza, en una zona rural aislada, ser mujer, ser indígena o tener tono de piel más oscuro limita las posibilidades de movilidad social ascendente de las personas".



A nivel nacional, el estudio añade que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social, no logran superar la condición de pobreza; además, en cuanto a la movilidad educativa ascendente establece que los hijos de los padres con los mayores niveles de educación alcanzan la formación profesional a una tasa doce veces mayor que los hijos de los padres sin escolaridad.



En cuanto a ocupación, sólo el 3 por ciento de los hijos de padres con ocupaciones agrícolas alcanzan el nivel ocupacional más alto, mientras que quienes tuvieron padres con ocupaciones no manuales de alta calificación (como las directivas o las que requieren de estudios profesionales) presentan una probabilidad diez veces mayor de lograrlo, con un 34 por ciento.



En el caso de la riqueza, el 47 por ciento de los hijos de padres con orígenes más desaventajados permanecen en esa posición en su vida adulta, mientras que el 54 por ciento de los hijos se mantendrán ahí.



En cuanto al tono de piel, el estudio señala que los mexicanos de tono más oscuro experimentan menor movilidad ascendente y mayor movilidad descendente respecto a quienes reportan un tono de piel más claro.



"La movilidad social en México aún es baja: 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social, se quedan ahí toda su vida. Y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México".



Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social, no logran superar la condición de pobreza.



En cambio, 57 de cada 100 de quienes nacen en hogares del extremo superior de la escalera social, se mantienen ahí el resto de su vida.