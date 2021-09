En Veracruz, casi el total mujeres emprendedoras “le huyen al SAT”

La presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Emprendedoras (CCME), en Veracruz, Alice Siadous Ayala, indicó que en el Estado, 9 de cada 10 microempresas lideradas por mujeres se encuentran en la informalidad.



Además, señaló que sólo dos de las grandes empresas son impulsadas por el género femenino, lo cual desde su punto de vista, refleja la discrominación a la que se enfrentan en el ámbito empresarial.



“En Veracruz, diría que más o menos cada diez empresas son lideradas por mujeres, es una comparativa del dato nacional, que estamos hablando que del 100% de las microempresas, el 65% son lideradas por mujeres, de las cuales el 6% nada más son empresas grandes, hoy lideradas por mujeres”, precisó.



Insistió que esta brecha se ve impactada por la informalidad en la que las mujeres emprendedoras desarrollan sus negocios.



“Si hablamos de la informalidad, voy a decir que de cada diez, nueve son de mujeres, entonces lo que nosotros como CCME buscamos es invitar a estas mujeres a tomar los programas que tenemos para ellas”, manifestó.



Siadous Ayala consideró que muchas mujeres le tienen miedo a la formalidad, en particular al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando desde su punto de vista no debería ser así, toda vez que al registrar formalmente sus microempresas puede tener varios beneficios fiscales.



“Lo que he notado a raíz de la pandemia es que muchas mujeres le tienen miedo a la formalización, le huyen al SAT; esa es una cruda realidad y nosotros las invitamos a que eso no suceda, existen diferentes regímenes fiscales y maneras de poder administrar tu negocio y donde se te brinden mayores oportunidades”, destacó.



Reiteró que si un negocio está en la formalidad, puede facturar, puede acceder a una línea de crédito y puede acceder a una cadena de relaciones, necesarias para hacer que los productos ofertados puedan comercializarse más fácilmente.



“Las mujeres hoy tienen miedo de poder entrar en la formalidad y por eso están hoy en día haciendo todas estas transacciones vía redes sociales, que es muy válido; sin embargo, venimos hablando que es un sector de informalidad en donde no pueden trascender y crecer”, acotó al decir que diariamente el flujo de dinero mediante este mecanismo es de 9.5 millones de pesos.



Refrendó que el objetivo del CCME es que haya más empresarias que generen más empleos, porque son las que contratan más trabajadores y son las que se ayudan entre sí para avanzar.



Explicó que el ente que lidera en Veracruz coordina y conglomera asociaciones civiles, cámaras empresariales, sociedad civil organizada y organismos, siendo un total de 240 los que están afiliados hasta la fecha, impactando a más de 100 mil mujeres en todo el país.



La empresaria del Puerto comentó que los giros comerciales de servicios, particularmente de comida, así como los hoteleros se vieron impactados por la pandemia de COVID-19; y con ello, el futuro laboral de muchas mujeres que tuvieron que regresar a sus casas.



“Se han encontrado con una batalla continua para seguir luchando con sus ingresos y ser los pilares de la familia (…) he notado que muchas mujeres salieron a buscar trabajo, salieron a emprender”, resaltó una vez más.