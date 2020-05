En Veracruz, casi un millón de trabajadores no tienen día de descanso

En el estado de Veracruz, más de 917 mil trabajadores, equivalente a cerca del 28 por ciento de la totalidad de la población ocupada, carece de un día de descanso a la semana, en tanto que más de un millón 700 mil no cuenta con prestaciones de ley.



Lo anterior lo evidencia la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el estado de Veracruz (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al primer trimestre de 2020.



En dicho instrumento, el INEGI calcula el número de la población ocupada en 3 millones 431 mil 708 personas.



De esta cantidad, un 28.3 por ciento laboran más de 48 horas semanales, esto es a razón de más de 8 horas al día de lunes a sábado, o bien sin gozar un día de descanso.



Dicho porcentaje equivale a 971 mil 173 trabajadores en el estado de Veracruz sujetos a jornadas de trabajo más larga y en contraparte, 1 millón 420 mil 727 personas gozan de una jornada de 35 a 48 horas por semana.



De las 3.4 millones de personas ocupadas en el estado de Veracruz, 2 millones 484 mil carece de accesos a servicios de salud proporcionados por su centro de trabajo, esto equivalente a 72.3 por ciento. El resto de los trabajadores, es decir 932 mil (27 por ciento de la población ocupada), sí cuenta con acceso a dicho beneficio.



Otra aspecto revelado por la ENOE es que de los 3.4 millones de personas ocupadas, 181 mil 880 no cuenta con un salario como tal, sino que sus ingresos provienen de comisiones, honorarios, trabajo a destajo y propinas. El resto, en una proporción de 94.7 por ciento, gana un salario como tal.



El INEGI dio a conocer que de marzo de 2019 a marzo de 2020 aumentó el número de personas ocupadas con necesidad de cotizar horas extras, un segundo turno u otro trabajo.



Así, en el primer trimestre de 2020, esta situación la padecían 369 mil personas, equivalente a un 10.8 por ciento de la población ocupada; mientras que esta proporción en el año pasado se limitó a 5.3 por ciento.



La ENOE revela que un millón 436 mil personas, esto es 68.3 por ciento de la población subordinada y remunerada, tienen un nivel de ingreso de uno a dos salarios mínimos y en cuanto a las prestaciones laborales, un millón 54 mil personas recibieron alguna prestación y un millón 7 mil no tuvo ninguno de estos beneficios.