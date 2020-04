En Veracruz, casos de coronavirus suben a 354; ya van 28 muertes

La curva de contagios de COVID-19 continúa en aumento en Veracruz, al elevarse los casos positivos a 354 y registrarse ya 28 defunciones a causa del virus. Es decir, en 24 horas la entidad registró 35 nuevos contagios y 3 muertes.Como desde hace días se ha reportado, el mayor número de enfermos y de fallecidos se registran en la zona de la ciudad de Veracruz, que acumula 127 positivos y 6 defunciones, así como en Boca del Río con 40 contagios, y en Coatzacoalcos, con 34 positivos y 6 defunciones.Durante el reporte de este domingo sobre el coronavirus en la entidad, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado mil 999 casos sospechosos; de estos, mil 457 han sido negativos y 188 casos se encuentran en investigación en 50 municipios.La cifra de casos positivos a COVID-19 acumulados, asciende a 354 y el 67% reside en la región centro.Destacó que la ciudad de Veracruz cuenta con 127 positivos y Boca del Río 40, por lo que son los municipios en los que se está dando la mayor transmisión, mientras que Xalapa registra 10 casos.El 21% de los casos confirmados y ya con dispersión, se encuentran en la región sur-sureste, con el mayor número en Coatzacoalcos, sumando 34 positivos.Esto, mientras que el 12% están en la región norte, en donde también ya se identifica dispersión y la cabecera municipal es la que tiene el mayor número, ya que en Poza Rica hay 31 casos.Los positivos están registrados en los 56 municipios y por la velocidad con la que se está dando la transmisión, se espera un mayor incremento en los casos activos, que son aquellos que iniciaron su padecimiento en los últimos 14 días y los cuales ya representan el 59% del total.Al respecto, refirió que en grupos de edad más jóvenes se pueden presentar síntomas leves, pero también un poco más severos y aunque no hayan requerido hospitalización, su recuperación, dependiendo de cada persona, puede requerir dos y hasta tres semanas, en las que se tiene que permanecer en aislamiento con las medidas de prevención estrictas para no transmitir la enfermedad a sus familiares o a otras personas.Por otra parte, dijo que hasta el momento, 113 de los pacientes se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria y 213 aún permanecen en vigilancia con las recomendaciones de prevención y en aislamiento.“Desafortunadamente 28 han fallecido: en Coatzacoalcos 6, Veracruz 6, Poza Rica 3, Martínez De la Torre 3; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado, Boca del Río, Totutla, Perore y Medellín, con un una, cada uno”.Dulce María Espejo detalló que las edades de los fallecidos oscilan entre 40 y 100 años y el 93 % presentaba al menos una comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardiaca.También, destacó que en dos de las defunciones no se identificó ningún otro padecimiento, lo que quiere decir que aun cuando no tengan factores de riesgo, como los señalados, los cuadros pueden ser muy graves y en personas jóvenes.