En Veracruz, colectivos en busca de desaparecidos siguen sumando casos

Las desapariciones, secuestros y ejecuciones no para en la región centro del Estado. Tan sólo esta semana que concluye al Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba se acercaron unas 8 familias para pedir apoyo.



Además, hace cuatro días les hicieron llegar informes sobre posibles puntos con fosas clandestinas en el municipio de Atzacan.



Araceli Salcedo Jiménez, representante de esa agrupación, indicó que lamentablemente la pandemia paró las investigaciones y las búsquedas, no así la inseguridad, por lo que los casos han seguido aumentando.



Indicó que mientras en la región hay más desaparecidos, ejecutados y secuestrados, en las autoridades solamente hay simulación, lo mismo que en las anteriores administraciones.



Hizo un llamado a la fiscal general Verónica Giadans para que se haga algo de manera urgente, que se retomen los casos y las búsquedas.



Sin embargo, puntualizó, se necesita que en esto se involucren autoridades serias, no como la Comisión de Búsqueda, ya que esta institución “no sirve”.