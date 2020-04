En Veracruz, concluyen pago de apoyos federales adelantados por coronavirus

El delegado de Programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que ya concluyeron los operativos de pago asistido anticipado de unas 400 mil pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.



En entrevista, el funcionario federal mencionó que estos operativos se realizaron en un tiempo récord de 15 días para llevar a cabo la dispersión de pago anticipado de dos bimestres ante la contingencia de coronavirus.



Aseguró que estas acciones se realizaron respetando las medidas de higiene que dictaron las autoridades sanitarias: sana distancia y en grupos de no más de 50 personas a la vez. No obstante, en municipios como Tantoyuca se observó que esto no ocurrió así, pues llegaron a amontonarse por horas personas vulnerables al COVID-19.



“Concluyeron esas entregas directas a aproximadamente 50% del padrón que tenemos en Veracruz, que es de alrededor de 680 mil; es decir, más de 350 mil adultos mayores que reciben este apoyo en cerca de 20 mil comunidades”, dijo el funcionario federal.



El beneficio también se otorgó a personas con discapacidad, de un padrón de 60 mil ciudadanos menores de 29 años, de los que un 50% recibe pago asistido.



“Esto quiere decir que estuvimos con cerca de 400 mil ciudadanos, haciéndoles el pago directo del bimestre de adelanto y del que va corriendo”, explicó.



Finalmente, informó que el pago anticipado de pensiones por la contingencia sanitaria quedó cumplido al 100%, con los depósitos que se hacen directamente a tarjetas de débito al otro 50% de los beneficiarios en la entidad.