En Veracruz, descendió 48.1% el robo a negocios tras paro de actividades por cuarentena

En marzo, cuando inició el cierre masivo de establecimientos comerciales no prioritarios como medida para evitar el contagio del Coronavirus, el robo a negocios en el Estado de Veracruz se redujo en 48.1 por ciento con respecto al mes de febrero, esto con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).



Mientras en febrero del año en curso la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó a la Federación 519 robos a establecimientos comerciales, para marzo la cifra se redujo a 269, esto es, 250 asaltos menos de un mes a otro.



Incluso en el municipio de Veracruz, el primero del Estado en robo a negocios, este delito se redujo en 55 por ciento en el tercer mes del año, al pasar de 160 en febrero a 72 en marzo.



Como se recordará, en la antepenúltima semana del mes de marzo, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, determinó que para evitar el contagio masivo del Coronavirus, se debían cerrar los establecimientos comerciales no prioritarios.



A diferencia del Estado de Veracruz donde el robo a establecimientos comerciales se redujo notablemente en más del 48 por ciento, a nivel nacional no sucedió lo mismo, pues la reducción de este delito en el mes de marzo con respecto a febrero fue de apenas 3.4 por ciento, al pasar de 8 mil 629 en el segundo mes de este año, a 8 mil 334 en el tercero, esto es, apenas 295 asaltos menos en el país.



Retomando el caso del Estado de Veracruz, la reducción en el robo a negocios también se reflejó en el descenso de la incidencia de los cometidos con violencia y sin violencia.



180 asaltos violentos en marzo (349 en febrero, esto es, 48.4% menos)

89 asaltos sin violencia en marzo (170 en febrero, esto es, 47.6% menos)



Con base en datos del “Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común Municipal” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, la reducción del delito de robo a negocio en el Estado de Veracruz durante marzo con respecto a febrero, se reflejó en los municipios de la siguiente manera:



Veracruz menos 55%, al pasar de 160 en febrero a 72 en marzo

Boca del Río menos 20% al pasar de 30 en febrero a 24 en marzo

Xalapa menos 56% al pasar de 25 en febrero a 11 en marzo

Coatzacoalcos menos 64% al pasar de 75 en febrero a 27 en marzo

Córdoba menos 28.5% al pasar de 14 en febrero a 10 en marzo

Minatitlán menos 86.2% al pasar de 51 en febrero a 7 en marzo



En contraparte, en el municipio de Poza Rica el robo a negocios se incrementó en 40.9 por ciento, al pasar de 22 asaltos en febrero a 31 en marzo.