En Veracruz, diputados aprovecharon colecta de firmas para hacer campaña: Morenistas

Jóvenes militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) lamentaron que se haya utilizado la iniciativa de recolectar firmas para enjuiciar a expresidentes como una campaña para mostrar aspiraciones políticas.



"Les hacemos una invitación a todos esos personajes que se destaparon el día sábado, a terminar con sus encargos. Lamentamos mucho lo que vimos ese día, donde unas personas fueron con determinada inclinación a gritar consignas en pro o en contra de determinada persona o diputada local, lo cual es incorrecto, no son los tiempos", dijo Julio César Aguilar Hernández, uno de los integrantes de la agrupación morenista.



Lo anterior, luego de que diputados morenistas promovieran la recolección de firmas en el Salón Bazar, donde la legisladora Claudia Tello destapó sus aspiraciones a la Alcaldía de Xalapa y sus homólogos reiteraron su apoyo a Mario Delgado como dirigente nacional de dicha institución política.



Aguilar Hernández consideró que no son los tiempos para iniciar con campañas, pues aún no hay un dirigente nacional ni un presidente estatal de MORENA.



Además, resaltaron que aproximadamente 10 mil 200 firmas, fueron las que recopilaron en los jóvenes en el Estado de un total de 60 mil.



"Los jóvenes pudimos hacer una participación a lo largo y ancho del estado de Veracruz, reuniendo 10 mil 200 firmas con las 3 coordinaciones que tenemos en todo el Estado, eso sólo por parte de los jóvenes", concluyeron.