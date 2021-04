Miembros de la comunidad LGBT todavía sufren discriminación laboral en Veracruz, recriminaron activistas.



La presidenta de la asociación civil “Diverso Sexual”, Luna Linares Torrecilla Guzmán, explicó que cuando una persona inicia su cambio de género, inmediatamente es despedida de sus centros de trabajo y eso los obliga a iniciar sus negocios propios.



Consideró que de cada 10 personas de este sector, sólo dos están en un trabajo formal en una empresa o industria.



Refirió que por eso han buscado capacitarse para que no dependan de un patrón o jefe pues no les respetan sus derechos y al contrario sufren acoso por no ser "normales".