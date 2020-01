En Veracruz, empresas locales serán prioridad para obras carreteras, garantiza SCT

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, garantizó que en Veracruz se dará prioridad a empresas locales para proyectos de infraestructura carretera y no se otorgarán asignaciones directas.



Durante conferencia de prensa que ofreció luego de poner en operación el tramo Naranjos - Ozuluama de la autopista Tuxpan-Tampico, el funcionario del Gobierno Federal aclaró que se trata de procesos de licitación abierta donde pueden participar empresas de todo el país, pero no se otorgará ninguna bajo el esquema de “asignación directa”.



No obstante, puntualizó que por la cercanía, tienen prioridad para el trabajo las empresas de la entidad que cumplan con los lineamientos establecidos de concurso.



“La mayor parte de las obras se van a hacer por licitación abierta, va a ser el que gane, obviamente las empresas veracruzanas tienen ventaja porque tienen aquí su maquinaria, su gente y tienen la posibilidad de hacer mejores propuestas. En el caso de las empresas que van hacer la conservación de la red carretera, eso lo estamos haciendo por concursos, por invitación a tres o más empresas, porque en este Gobierno hemos dado la instrucción de cero contratos por asignación directa”, apuntó.



De igual modo, reconoció que en territorio estatal, la SCT detecta un mayor número de obras inconclusas en la región norte, por lo que se dará mayor énfasis al trabajo en esta zona.



Asimismo, recordó que el 70 por ciento de las obras de reconstrucción, así como mantenimiento de la red carretera en el Estado, las llevaron a cabo empresas locales.



“El año pasado que hicimos cerca de 400 contrataciones en toda la República en concurso de tres o más empresas, el 70 por ciento en términos generales fueron asignadas a empresas locales, de la región”, dijo.



El funcionario federal expuso a los empresarios y cámaras de la construcción que en este Gobierno “se acabaron los moches”, para que lo tomen en cuenta al momento de presentar proyectos y estos cuenten con ahorros.



“Que afinen el lápiz, porque como dice el Presidente 'ya no hay ni moches, ni mordidas, ni nada', pues ya no tomen en cuenta esto, entonces bájenle a eso y hay mejores posibilidades de ganar”, finalizó Javier Jiménez Espriú.