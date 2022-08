Luego de que en Las Altas Montañas ocurrieron 3 asaltos violentos a autobuses en una semana, el Gobierno de Veracruz acordó acciones y estrategias conjuntas con Puebla para evitar delitos de alto impacto en los límites entre ambas entidades.Esta misma semana la senadora poblada por el PT, Nancy de la Sierra Arámburo, expuso que un estudio realizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), determinó que en Veracruz está la carretera más peligrosa del país.De acuerdo con la senadora, los asaltos en carretera aumentaron 6 por ciento este 2022, en comparación con el 2021 y la vía más peligrosa en 2020 fue la 150D México-Puebla-Córdoba, en el tramo que va de Puebla a Córdoba.En 2019, el tramo más peligroso para los transportistas fue la misma carretera 150D, con 93 denuncias de asalto.Advirtió que esto implica que, en los 388 kilómetros de longitud total de la carretera 150D, que une la Ciudad de México con Veracruz, pasando por Puebla, hubo en promedio un asalto por cada cuatro kilómetros de pista.Sobre el intento de Asalto en Acultzingo durante el pasado fin de semana, el lunes el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que 2 adolescentes resultaron heridas cuando el conductor del camión intentó darse a la fuga.El Ejecutivo veracruzano destacó que, ante los límites territoriales, se espera que la Guardia Nacional pueda actuar sin importar la jurisdicción ante este tipo de hechos violentos.“Por fortuna solamente 2 salieron lesionadas, 2 jóvenes; estamos atendiendo ya el caso, la Fiscalía está en las investigaciones.“Nosotros estamos reforzando con Guardia Nacional caminos y estamos recogiendo todos los indicios; no va a quedar impune esa agresión porque no solamente es intento de asalto, ya se configuran otros delitos y vamos tras los responsables (…); Guardia Nacional podrá circular libremente por las fronteras”, dijo García Jiménez.Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz difundió un comunicado anunciando acuerdos con su similar de Puebla para implementar acciones de seguridad.Los secretarios estatales Hugo Gutiérrez Maldonado y Daniel Iván Cruz Luna, en conjunto con sus equipos de trabajo, se reunieron en Córdoba, en un intento por combatir extorsiones, robos a transporte público, de carga, abigeato y tráfico de personas, particularmente en las zonas limítrofes entre ambas entidades.“Ambos secretarios estatales coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración y coordinación en favor de la seguridad y la protección de los habitantes de los 65 municipios colindantes de ambas entidades.“Entre los acuerdos destacan el intercambio de información y de bases de datos que permita ubicar a posibles delincuentes en los estados de Veracruz y de Puebla; la realización de operativos simultáneos en zonas específicas, para evitar el “efecto cucaracha” que permite a los delincuentes pasar o huir de una entidad a otra”, destaca el boletín.Cabe señalar que de los crímenes perpetrados contra autobuses en los últimos días destacó el ocurrido en Acultzingo debido a que la menor Karla “N”, de 17 años, se reportó en terapia intensiva tras ser baleado el autobús donde se trasladaba junto a otras jovencitasDicho acto de violencia se suma a al menos otros dos autobuses cuyos tripulantes vivieron circunstancias similares, aunque en este caso, la oposición al robo terminó con seis menores heridas, una de gravedad.En concreto, de este último hecho que tuvo lugar el pasado 20 de agosto, no se reportan personas detenidas, pese a la gravedad de la situación.De acuerdo con datos recabados, Karla tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; los medios reportaron su estado como delicado. Otros 5 menores también sufrieron lesiones que no ponen en riesgo sus vidas.Otra menor de nombre Dafne, también de 17 años, sufrió una herida por un rozón de bala y terminó con partículas de vidrio en un ojo, pero ya fue dada de alta.La unidad de alquiler procedente de Maltrata viajaba sobre la carretera federal con destino a San Miguel Chilac, Puebla, en donde las adolescentes asistirían a un retiro, pero a su paso por Acultzingo fueron interceptados por sujetos armados.Los delincuentes intentaron detener el autobús, sin embargo, el conductor intentó huir y éstos optaron por disparar contra la unidad.Karla y Dafne resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Río Blanco. Los otros cuatro adolescentes resultaron con heridas leves y abrasivas por los cristales que les cayeron encima, por lo que no hubo necesidad de ser internados.Otros hechos similares tuvieron lugar el pasado 13 de agosto cuando un autobús de la línea Plateados fue asaltado por dos sujetos armados en su recorrido entre Orizaba y Córdoba a la altura de Buena Vista, en Ixtaczoquitlán.Los delincuentes fueron captados en video por las cámaras instaladas al interior de la unidad. En las imágenes se puede observar a los sujetos con pistola en mano obligando al chofer a detener el camión para después pasar entre los pasajeros y quitarles sus pertenencias.El conductor se dirigió a la caseta de peaje de Fortín, en donde solicitó el apoyo de la Guardia Nacional.El viernes 19 de agosto un autobús de la línea AU con número económico 4077 igualmente fue asaltado por 2 sujetos armados, quienes abordaron la unidad cerca de las 8:00 horas en su trayecto de Córdoba a Fortín de las Flores.El hecho ocurrió en el kilómetro 182 cerca de la localidad de La Joyita en Ixtaczoquitlán, cuando dos hombres se pararon de su asiento y sacaron un arma de fuego, amagaron al chofer y empezaron a robar a aproximadamente 30 pasajeros.Los asaltantes se bajaron del camión a la altura de Sumidero. 