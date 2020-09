En Veracruz estamos listos para recibir a los turistas en esta nueva normalidad: COMETUR

Las personas que visiten Veracruz pueden tener la seguridad de que en hoteles, restaurantes y tiendas vamos a cumplir al cien por ciento las medidas sanitarias para evitar y reducir contagios por COVID-19, así lo expresó Sergio Lois Heredia, Presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), al señalar que el sector turístico, golpeado severamente por la pandemia, está listo para recibir al turismo.



El también vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz dijo que después de “seis meses de puras pérdidas”, en donde llegaron a tener hasta un 3 por ciento de ocupación hotelera en la zona Veracruz-Boca del Río, cuando en el verano pasado lograron un 70 por ciento, “en estos momentos estamos experimentando una recuperación gradual”.



“Los peores meses para nuestros sector fueron los de mayo y junio, donde tuvimos aproximadamente hasta un 3 por ciento de ocupación. Tuvimos cierres temporales de hoteles y cierres permanentes. Se tuvo que recurrir a un recorte de personal de un 20 por ciento y ahora, en los meses de julio y agosto vamos experimentando una recuperación gradual, con un 20 por ciento de ocupación. Se puede ver una mejoría, sin embargo no es suficiente, para alcanzar el punto de equilibrio para el sector hotelero”, refiere.



Dijo que en esta nueva normalidad es importante que los ciudadanos sepan que “la mayoría de los establecimientos de hospedaje de aquí de nuestra zona cumple con lo que son las medidas sanitarias, con el uso de cubrebocas, con la sana distancia, la señalética, el uso de gel antibacterial, el uso de los tapetes sanitizantes”.



Es por eso que señaló que los turistas pueden visitar Veracruz y sentirse tranquilos “pueden venir aquí porque no será un foco de contagio grave cuando estén en los hoteles, cuando estén en los establecimientos y ojalá pronto esto se pueda pasar también a lo que es la vía pública”.



Cambios para la nueva normalidad turística



Sergio Lois Heredia explicó que los hoteles de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río se han tenido que reestructurar para ofrecer servicios seguros a sus visitantes, como el caso de los bufetes gastronómicos que fueron restringidos.



“Estos bufetes, que han sido muy atractivos para los visitantes, se han tenido que modificar. Ya todo se pide a la carta y se les entrega de manera directa a cada cliente”, expresa.



Además, dijo que todos los hoteles y restaurantes cuentan con un filtro sanitario en la entrada, en donde se encuentra un tapete sanitizante y se le toma la temperatura a cada persona, aplicando gel antibacterial y supervisando que lleven cubrebocas o caretas.





Señaló que obligatoriamente también el personal que atiende utiliza no solo cubrebocas, también careta, además de mantener un protocolo de sanitización cada vez que un comensal deja la mesa, al igual que las habitaciones de los hoteles.



“La realidad es que reinventamos nuestros procesos, capacitamos al personal, nos capacitamos nosotros también durante estos meses en donde no teníamos trabajo y podemos decir que en estos nuevos procedimientos ya estamos totalmente adaptados; los vemos ya como parte de una nueva normalidad”.



Trabajadores, los más afectados



El Presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR , comenta debido a la crisis económica que ha ocasionado la pandemia por Covid-19, en la zona conurbada se han perdido alrededor de un 30 por ciento de empleos.



“Es complicado mantener a una plantilla que está enfocada a dar un servicio al 100 por ciento, incluso cuando puedes vender hasta un 25 por ciento y ya llevamos muchos meses así, entonces se hizo un esfuerzo en los primeros meses, en los últimos meses ya no se pudo mantener ese esfuerzo”, aseveró.



Señaló que se han tenido que realizar ligeros recortes al personal, “se ha recortado lo menos posible, pero ha sido inevitable, porque la realidad es que el apoyo que se ha dado por parte de los empresarios que se dedican al turismo es poner de su propio bolsillo para financiar lo que es la empresa”.



Sin embargo, explica que lo que más ha golpeado a los empresario durante esta pandemia no es tanto los sueldos de las personas, sino el costo del seguro social, “no hubo ningún tipo de apoyo, no hubo prórrogas, no hubo nada y ese es un costo que sí le golpeó mucho al bolsillo a lo que es el empresario turístico; se entiende, era cuando tal vez más recursos necesitaba el Seguro Social; se ha hecho el esfuerzo, sin embargo, también se puede decir que ha habido muy poca flexibilidad en ese tema”.



“El hecho de tener que pagar estos montos sin ningún tipo de alternativa también influyó a que muchos no pudiesen mantener la totalidad de la plantilla laboral, entonces digamos que fue una cadena, que fueron muchas cosas que se fueron presentando en este caminar y que esperemos ya estar saliendo de esto con la recuperación y que la recuperación se mantenga, sabemos que es gradual pero que se mantenga y que podamos lograr que este 2020 sean las empresas que están operando actualmente las que todavía sobrevivan”.



El turismo en la nueva normalidad



El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz comentó que actualmente en Veracruz se está experimentando una recuperación gradual del flujo turístico, “los peores meses para nuestros sector fueron los meses de mayo y junio, donde tuvimos aproximadamente hasta un 3 por ciento de ocupación lo que fue la zona de Veracruz y Boca del Río, tuvimos cierres temporales de hoteles, posteriormente tuvimos también cierres permanentes de hoteles”.



Recordó que en la zona conurbada de Veracruz - Boca del Río se tiene conocimiento del cierre permanente de dos hoteles, sin embargo para evitar el cierre de más empresas turísticas se ha tenido que recurrir a un recorte de personal.



2020, con catastróficas temporadas vacacionales



Sergio Lois Heredia explicó que las temporadas altas que se llevó esta pandemia consigo, fueron catastróficas. “El año pasado, en la temporada alta del verano tuvimos un 70 por ciento de ocupación promedio; de hecho fue una temporada muy buena y en este año apenas llegamos al 15 por ciento y en agosto cerramos en un 20 por ciento”.



Señaló que actualmente se pueden observar en las tarifas de los hoteles precios muy bajos, “se pueden observar tarifas incluso a la mitad de lo que se podía observar hace un año antes de que pasara esta pandemia y pues bueno entonces todo esto se ve reflejado en lo que es el flujo, en lo que son los ingresos de los establecimientos del sector turístico en general y de los establecimientos de hospedaje en particular”.



“No solo son menos habitaciones las que se venden sino que se venden más baratas”, asentó.



Apoyos para empresarios turísticos.



Comentó que ha platicado con la Secretaría de Turismo del Estado a quien le expresaron la importancia de generar campañas de promoción turística para todo la entidad veracruzana y también para la región en particular, para seguir fomentando esta reactivación que necesitamos para el sector turístico.



Dijo que al menos para lo que es el último trimestre de este año y el primer trimestre del siguiente es importante reforzar los esfuerzos que los empresarios turísticos están realizando para reactivar la economía a través de campañas que les permitan captar visitantes para el estado.



“Tengo entendido que manejaron un programa de la Secretaría de Turismo estatal de apoyo para los colaboradores, la verdad es que no tengo cifras de ese programa, creo que se manejaba un apoyo de mil pesos si mal no recuerdo, sin embargo no me inmiscuí mucho en eso, porque directamente para lo que es el empresario no se puede ver un apoyo como tal”.



Señaló que es bueno que se llegue a entender por parte de las autoridades que en este momento la recaudación del 2 por ciento al hospedaje va a ser mucho más baja de que lo que es usualmente, “y que tal vez se llegaría a entender que existieran ciertos retrasos, pero bueno de ahí en fuera un apoyo como tal que haya existido, para impulsar lo que es el sector aunado a esto, no ha existido, esperemos que pueda llegar a pasar”.





Veracruz vive del turismo



Sergio Lois Heredia señaló que son muchas las familias que han sido afectadas al mantener el turismo parado debido a la pandemia, “pues pudimos ver cómo afectó a todo el mundo, no solo a los establecimientos de hospedaje, afectó al comercio, afectó a los restaurantes, afectó incluso a algunos que tal vez no tenían ni idea de lo que podría llegar a afectarles como los proveedores de lo que son artículos de limpieza, químicos, por qué, porque estaba todo parado”.



Dijo que los empresarios turísticos desde hace muchos años, han tratado de acentuar la importancia que tiene el turismo en Veracruz, “como siempre lo tenemos no nos damos cuenta de todo lo que genera, pero ahorita que no lo tuvimos creo que nos pudimos dar cuenta que no existía un flujo de dinero en lo que es la zona, no existía un flujo económico, entonces esperemos que ahora sí después de esto que vivimos podamos nosotros darle al turismo la importancia que tiene”.



“Hemos luchado mucho durante muchos años para que en diversos niveles de Gobierno se invierta más en infraestructura turística y algo se ha logrado pero no lo suficiente, ojalá esto sea un parteaguas para que de aquí para adelante se le dé al turismo el lugar preponderante que debe de tener”, expresó.



La tecnología, aliada



Añadió que la tecnología ha sido aliada de los empresarios turísticos ya que ha permitido estar cerca de los turistas y enviar el mensaje de aliento y promoción segura durante esta pandemia.



“Existen proyectos de publicidad digital que se están llevando a cabo, al menos por parte de nuestra región por medio de lo que es el fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje. Estos proyectos y estas formas de promoción no pararon incluso durante la pandemia, no se paró el desarrollo a los proyectos, porque por contrato no se podía parar, además ya se ha estado anunciando lo que es el regreso a esta nueva normalidad mediante un canal de Youtube y lo que es la red social Facebook”.



Veracruz y más, es el medio por el cual los empresarios turísticos han tenido la oportunidad de mostrar que se encuentran listos, preparados y capacitados para atender a los turistas en esta nueva normalidad e invitan a los ciudadanos a visitar Veracruz con todas las medidas de seguridad.



“Si se han utilizado las plataformas tecnológicas para apoyarnos y dar a conocer que ya estamos listos y cuando gusten visitar el canal Veracruz y más y ahí podrán ver todos los video que estamos haciendo”.



Además los empresarios turísticos ofrecen diversas promociones y paquetes para que la gente se anime a visitar Veracruz.



“Ahorita hay muchos paquetes promocionales para que las personas nos visiten, pues la primera promoción son las tarifas que se están brindando en estos momentos; podemos ver unas tarifas prácticamente a la mitad de como usualmente se pueden dar”, concluyó.