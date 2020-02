En Veracruz, forman cadena humana para exigir justicia por Ingrid Escamilla

Feministas veracruzanas se sumaron al llamado a nivel nacional para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México.



Se reunieron en el zócalo de Veracruz para formar una cadena humana y protestar por los asesinatos de mujeres en todo el país y en Veracruz.



La vocera de la Colectiva "Colmena Verde", Nancy Torres, señaló que, según el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, en lo que va de este 2020 ya se han registrado 21 feminicidios en la entidad.



"Las cifras que arroja el Observatorio de Feminicidios de la Universidad Veracruzana se basa en los medios de comunicación, pero hasta el momento van aproximadamente 21 casos de feminicidios en el Estado. En la zona sur hay varios casos, ahorita recientemente en Papantla hubo un caso muy sonado de una pareja de mujeres".



Al reunirse aproximadamente 12 mujeres, leyeron un pronunciamiento en el que se destacó las agresiones que sufren diariamente las mujeres y recurrente revictimización.



Lamentaron que los feminicidios sigan incrementando y cada vez en "formas inhumanas" que demuestran.



"La violencia contra nosotras no sólo va en aumento, sino que también encuentra formas consideradas inhumanas para hacerlo, no dejamos de decir ya basta una y otra vez, no dejamos de preguntarnos hasta cuándo, cuando asesinan a una, nos asesinan a todas", leyeron en voz alta.



Recordaron que Veracruz tiene dos alertas de género, la primera por feminicidio y la segunda por agravio comparado, por ello, siguen alzando la voz para exigir un alto a la violencia.



Finalmente, se pronunciaron por que haya justicia no sólo por Ingrid, también por Yosselin, Martiza, Rosa María, Katia, Laura, Diana, Karen, Abril, Fátima y muchas más mujeres asesinadas por cuestiones de género.