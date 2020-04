En Veracruz hay 250 casos positivos a COVID-19 y suma 22 decesos

250 casos positivos a COVID-19 en Veracruz y 22 decesos. Ahora también se están enfermando pacientes jóvenes que han requerido ser hospitalizados.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 1,732 casos sospechosos de padecer la enfermedad; 1,292 han sido negativos y

190 aún se encuentran en investigación.



“Desafortunadamente 22 han fallecido, en: Veracruz 5, Poza Rica 5, Coatzacoalcos 3, Martínez De la Torre 2; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado y Boca Del Río, con un una muerte cada uno.



Las edades de los fallecidos oscilan entre los 40 y 94 años y el 100 % de ellos ha presentado al menos una comorbilidad, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y cardiaca.



Los casos positivos a COVID-19 acumulados ascienden a 250.



El 69 %, son residentes en la región centro:

Veracruz 85, Boca del Río 31, Xalapa 9, Córdoba 5; Emiliano Zapata, Orizaba, Medellín y Amatlán de los Reyes 4; Fortín, Ixtaczoquitlán, Alvarado y Martínez ee la Torre 3; Perote 2; Ayahualulco, La Antigua, Úrsulo Galván, Puente Nacional, Miahuatlán, Totutla, Tezonapa, Coatepec, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Nogales y Río Blanco, con un caso cada uno.



El 19%, de los positivos se encuentran en la región sur-sureste: Coatzacoalcos 22, Minatitlán 4, Tlacotalpan, José Azueta y Cosamaloapan 3; Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla 2; Tres Valles, Ángel R. Cabada, Amatitlán, Chacaltianguis, Tierra Blanca, Carlos A. Carrillo, Agua Dulce e Ixhuatlán del Sureste, con un caso cada uno.



Esto mientras que el 12 % están en la región norte: Poza Rica 21; Pánuco, Cerro Azul, Naranjos de Amatlán, Ixhuatlán de Madero, Papantla, Tuxpan, Chinampa de Gorostiza y Tantoyuca con un caso cada uno.



Hasta el momento, 85 de los pacientes se consideran recuperados, sobre todo, los atendidos en forma ambulatoria, después de haber cumplido 14 días de monitoreo y 143 aún permanecen en vigilancia, con las recomendaciones de prevención y en aislamiento;



La funcionaria estatal expuso que se incrementó el número de los casos activos, que son aquellos que iniciaron su padecimiento en los últimos 14 días y ya representan el 46 % del total, con una tendencia al ascenso en la curva de los casos acumulados.



En este sentido, expresó que en algunos casos como Coatzacoalcos, al sur, y Poza Rica, al norte, hay incremento de los casos a expensas de sus cabeceras municipales.



“A partir de las cuales se irá expandiendo hacia otras localidades, en donde no haya transmisión si no se acatan las recomendaciones de evitar al máximo la movilización de lugares con mayor transmisión, hacia los que aún no la tienen y viceversa”, detalló Dulce María Espejo.



Por otra parte, explicó que el mayor número de los casos son ambulatorios y continúan ocurriendo en grupos de edad más jóvenes.



“Pero aunque no hayan requerido hospitalización, sus síntomas pueden ser de leves a moderados, dependiendo de cada persona, además de requerir por lo menos 14 días de aislamiento con las medidas de prevención para no transmitir la enfermedad a sus familiares o a otras personas”.



En este punto destacó que ya se están enfermando pacientes jóvenes que están requiriendo ser hospitalizados, lo que quiere decir que en los jóvenes, el cuadro clínico puede ser grave, “de ahí la importancia de quedarse en casa y no exponerse a contraer la enfermedad”.