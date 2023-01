En Veracruz hay empleos, pero no formales: Dorheny Cayetano

Pese al incremento de 1.8 por ciento en la tasa de ocupación en Veracruz, muchas de las personas empleadas carecen de formalidad laboral, admitió la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano.“Hay mucha gente que está ocupada, tal y como lo han revelado muchas encuestas pero no necesariamente están en empleos formales, (…) es complicado: mucha gente está en el campo y no quiere darse de alta, hay cifras oscuras que no podemos detectar a través de ello”.A lo que enfatizó el reto de inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a los empleadores, y por lo tanto se brinde seguridad social y prestaciones a los trabajadores.“Hay que darles a conocer como pueden ingresar, mucha gente dice: ‘el SAT me va a quitar dinero’, pero hay esquemas muy amables donde pueden empezar a tributar”.“Las personas que encabezamos la Secretaría del Trabajo coincidimos con el sector empresarial en que hay que seguir trabajando, no hay que cantar victoria por más que hayamos mejorado”.En todo caso, añadió que la Secretaría proyecta una meta de crecimiento en el tema de empleo de 1 a 3 por ciento por mes en el estado de Veracruz.“Es un tema que tenemos que seguir implementando acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida y en general esta movilidad social a la que hay que abocarnos y buscar estrategias para atender a los más vulnerables y tengan de formas de vida más adecuadas”.