En Veracruz, hay sindicatos “insostenibles”; deberán ajustarse

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano, señaló que actualmente en la entidad hay 271 emplazamientos a huelga, sin embargo, subrayó que estas organizaciones de trabajadores deben acatar la austeridad pues algunos contratos colectivos “eran insostenibles” y se deben renegociar.“Son procesos que se han ido subsanando de alguna u otra manera pero eso no quiere decir que ya esté estallada (la huelga); lo que quiere decir que entran en un proceso de renegociación de sus contratos colectivos y que hay que darle certidumbre a las personas que están en esa petición”, dijo.En entrevista en el Congreso del Estado explicó que en algunos casos cumplir con los derechos sindicales de los trabajadores superaba el mismo presupuesto de los organismos en donde están contratados.“Hay algunos contratos colectivos que eran insostenibles, que ni siquiera daban por los ingresos propios del organismo que los contrataba y esos hay que revisarlos (…)”.“No podemos decir algún caso en específico, por la secrecía de los casos; pero sí decir que ahora vamos a tener otra herramienta que es el Centro de Conciliación”, mencionó.Además, García Cayetano negó que la llamada “Cuarta Transformación” busque influir en los sindicatos para beneficio político pero afirmó que también en estos se debe garantizar la austeridad.Recordó que con la entrada en vigor de la Reforma Laboral, uno de los ejes principales es transparentar las funciones que vienen realizando los sindicatos, mismos que deben renovar sus estatus, máxime que en la reforma se establece también la paridad de género.“Hay muchos que se resisten, porque no conocen las consecuencias en términos de género pero de no cumplir con estos requisitos serán acreedores a la cancelación del registro sindical”, dijo.Respecto a una posible influencia del régimen en el poder sobre los sindicatos, negó de manera categórica que esta sea la pretensión, destacando que los miembros de esto tienen la afiliación política que desean “desde muchísimo antes que esta administración entrara”.Reconoció que el miedo y la suspicacia al respecto siempre existirá, sin embargo, lo que se busca con la reforma es darle las herramientas a la clase trabajadora y a los agremiados, para informarse al respecto.La exdiputada federal señaló que la implementación de la reforma trae aparejados diversos lineamientos obligatorios para los sindicatos, como la transparencia sindical, lo cual es “esperanzador” para los agremiados, que ahora conocerán la ruta de sus cuotas y elegirán de mejor forma a sus representantes.“Hay que darle certeza, certidumbre a nuestros trabajadores y lo más importante es que se lleven a cabo estos procesos de la mano de la Secretaría Federal del Trabajo, quienes son los encargados de dar esta legitimación a los sindicatos”, acotó.