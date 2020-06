En Veracruz hay un pasivo social en seguridad: Diputado

En cuestión de seguridad, en Veracruz hay un pasivo social y el no dar los resultados que espera la sociedad es un acto de deslealtad “al jefe”, en este caso al Gobernador del Estado, consideró Gonzalo Guízar Valladares.



Pese a que “todo mundo está encerrado en su casa” por la pandemia del COVID-19, señaló que la inseguridad va en aumento.



Aseveró que los ciudadanos están cansados de delitos, como la extorsión y el secuestro. Ejemplificó que en la zona sur del Estado han cerrado “muchísimos” negocios por la persistencia de esas actividades ilícitas.



Por ello, la lectura que se puede dar es que el rubro de seguridad no ha sido tan certero y se le está quedando a deber mucho a la sociedad.



Dijo no dudar de la buena intención del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; sin embargo, que no crea que las cosas van bien.



“No estamos bien. No descartamos ni escatimamos el esfuerzo que se hace pero no estamos bien, no se trata de destruir todo, se trata de colaborar para construir mejorar las cosas, porque en seguridad hay un pasivo social”.



En ese sentido, reconoció que la sociedad tiene su opinión y los actores políticos tienen la suya.



Los servidores públicos deben ser capaces de la autoevaluación, por lo que al interior de su equipo de asesores deben tener la capacidad de autoevaluarse para tomar las decisiones correctas, sobre todo, agregó, que sepan que una de las prioridades de la sociedad es la seguridad.



Asimismo, añadió que ante el atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es necesario implementar un protocolo de protección personal a los titulares del ramo y a la par, exigirles resultados en el combate a la delincuencia, toda vez que en esa materia se está quedando a deber mucho a la sociedad.



Expuso que algunos de los Secretarios de Seguridad Pública están dedicados a confrontar a la delincuencia, sin embargo, una vez que los titulares de Seguridad Pública están asegurados con los protocolos respectivos de protección personal, se deben exigir resultados.



“Debemos pedir que cada peso que se ejerza en seguridad sea orientado a la disminución de delitos. No podemos estar destinando inversión, gasto público en un área que no está dando los resultados que la sociedad espera”, concluyó.