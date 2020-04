En Veracruz, inicia el momento de ser estrictos contra coronavirus: Salud

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, lamentó que por primera vez en el proceso de desarrollo del COVID-19 en Veracruz, la cifra de casos positivos aumentó dos dígitos en un solo día, sumando 11 de este sábado a domingo.



Durante la conferencia de prensa diaria que otorgan las autoridades de Salud, el titular de la dependencia dijo que el Estado inicia el momento en que “todos y todas seamos estrictos con nosotros mismos”.



Por esto, hizo un llamado a toda la población para que permanezcan bajo resguardo domiciliario, ya que aseguró que es la única manera de restringir la propagación de la enfermedad.



“Le pedimos de favor, que sigan todas las medidas sanitarias, cuyo propósito es la reducción masiva de la movilidad en el espacio público, reforcemos las medidas preventivas y de higiene”, solicitó Ramos Alor.



De nueva cuenta y ante el incremento sustancial de casos positivos en un solo día, pidió a la ciudadanía que si no tiene a que salir, no lo haga.



“Quédate en casa, no visites a familiares, amigos, no salgas a realizar actividades innecesarias, recuerda que si te cuidas tú nos cuidamos todos”, insistió.



Por otra parte, dijo que es positivo que los negocios que distribuyen alimentos empiecen a hacer conciencia en sus clientes, pues se ha observado en sus filas que sí se guarda la sana distancia de 2 metros.



También, agradeció todas las aportaciones en especie que varias empresas han hecho, de lo cual, adelantó se otorgará el informe al ejecutivo del estado.



“Le daremos una detallada lista al gobernador del estado de lo que hemos recibido en SESVER como donaciones. en estos días, nada de este material e insumos médicos sobran, todos son bienvenidos”.



Para finalizar, Roberto Ramos recordó que parte fundamental de la estrategia para combatir el virus es permanecer informado de cómo evoluciona la situación epidemiológica de la enfermedad en el estado.



Por ello, pidió a la población que visite la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx y el número de teléfono 800-0123-456 al que deberán comunicarse en caso de presentar síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre y malestar general, para que reciban asesoría adecuada sobre este padecimiento.