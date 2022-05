En Veracruz, madres de migrantes desaparecidos esperan hallar a sus hijos

Coatzacoalcos es la ciudad en donde dos madres integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano tienen puestas sus esperanzas para volver a saber de sus hijos.Una de ellas es la señora María Herlinda Ramírez, originaria de Honduras, que este jueves se reunió por segunda ocasión con su hijo Kevin Josué Caballero Ramírez, quien está internado en el CERESO "Duport Ostión", acusado del delito de "robo a persona desconocida" y el pasado 15 de abril cumplió su condena de 6 años.Sin embargo, sin explicación alguna, las autoridades judiciales le otorgaron un año y 1 mes más a su pena, por lo que pese a haber ya cumplido el tiempo estipulado de su castigo, aún permanece recluido.La desesperada mujer dice esperar que las autoridades veracruzanas se pongan la mano en la consciencia y se lo entreguen “ya como regalo del Día de las Madres”, para que pueda volver con él a Honduras cuando finalice la caravana."En el 2019 fue el primer reencuentro en el Cereso de Coatzacoalcos, ahora vine porque mi hijo ya cumplió su condena el 15 de abril pero fue sorpresa que le dieron 1 año y 1 mes más, pido a la justicia y autoridades y jueces que se pongan la mano en la consciencia, vengo a que me lo entreguen para llevármelo, quiero que me lo den como regalo de Día de las Madres, lo acusaron de robo a persona desconocida y en sus expedientes no se encuentra quién lo acusa", dijo.La mujer explicó que a los 14 años, Kevin salió de Honduras huyendo de la pobreza y delincuencia, sin embargo, aquí en México fue detenido. Ahora tiene 28."Me lo quiero llevar, ya no lo quiero dejar aquí, él salió para darme un mejor futuro y allá todos lo están esperando", finalizó.Por su parte, Esperanza Cano Morales, originaria también de Honduras, dio a conocer que su hija, Yami Carolina Díaz Cano, salió de su hogar hace 16 años y desde entonces no sabe de ella.La última vez que habló con ella le dijo que estaba en Coatzacoalcos y que ahí se quedaría pero nunca más se volvió a comunicar.Esta es la primera vez que Esperanza viaja en la caravana, su meta es hallar a su hija y llevarla a casa."Busqué de otras maneras y no pude, el movimiento me está ayudando pero no he sabido nada. De mi hija lo último que supe fue que estaba aquí en Coatzacoalcos, dijo que se iba a quedar aquí. Tengo la esperanza en Dios, es mi fe; al llegar aquí a Coatzacoalcos sentí tristeza pero Dios me da fuerzas", mencionó.Con la esperanza de que su hija la vea y reconozca, le envió el siguiente mensaje:"Hija, te quiero mucho, te estoy buscando y no vamos a dejar de buscarte, por norte, por sur y no vamos a dejar de buscarte".Ante estos hechos, Thalia del Carmen Vázquez Alatorre, presidenta del Movimiento Migrante, aseguró que la constante en las desapariciones de migrantes en México es que se den por secuestro del crimen organizado, no sólo para unirlos a sus filas sino también para trata y tráfico de órganos.A lo largo de 15 caravanas, el Movimiento ha logrado hallar a 370 desaparecidos vivos en todo el país.