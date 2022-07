En Veracruz, medicamentos se canjean 9 meses antes de que caduquen: SESVER

En el Estado de Veracruz no se distribuyen medicamentos caducos, mucho menos se suministran o recetan, aseveró el administrador de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Jorge Eduardo Sisniega Fernández, al referir que hay un proceso de canje de medicamentos que tienen vencida la fecha de caducidad y con este intercambio se mantienen los fármacos con fechas vigentes.En este sentido, dejó en claro que los medicamentos que se distribuyen en Veracruz tienen, como mínimo, un periodo de 9 meses, antes de la fecha en la que ya no pueden aplicarse.“Nosotros (tenemos) una fase de control. A partir de nueve meses de proximidad a la caducidad es cuando entramos en este esquema, en el cual promovemos intercambio con otras instituciones. Ya sea el IMSS o el ISSSTE. También se promueven las donaciones del mismo, la idea es que el medicamento se utilice y no caduque”, expuso.El funcionario estatal explicó que los medicamentos que distribuye SESVER están en buenas condiciones y los que tienen 9 meses antes de caducar aún se pueden utilizar para atender la salud de la población.Eduardo Sisniega aclaró que los fármacos en cuestión funcionan con normalidad y sin problemas, pues están en el rango y término para su utilización.De este modo, negó de manera categórica que se distribuyan y menos aún que se suministren o receten medicinas caducas, así como en mal estado, en ningún hospital o centro de salud de Veracruz.En caso de que llegue a ocurrir y se tengan medicamentos con la fecha de caducidad vencida, se ponen en contacto con las farmacéuticas para los procesos de canje.“Ellos nos entregan una carta canje de medicamento y con eso procedemos a cambiarlo”, puntualizó.Al respecto, el administrador de SESVER dejó en claro que los medicamentos que tenían en estas condiciones fueron entregados para su consumo.“Lo que traíamos que era considerado como próximo a caducar, que recalco, no es caduco como por ahí llegaron a manejar, eso ya fue entregado, ya fue repartido, fue entregado a las unidades. Jamás ocurrirá eso, nosotros jamás vamos ni a repartir, ni a suministrar medicamento caducado”, dejó en claro.Reiteró que en los casos que son mínimos y que las medicinas llegan a caducar, se aplican acciones como el canje con las mismas con las farmacéuticas que surten los medicamentos.“Son procesos que se realizan, tiene que ser algo muy mínimo, obviamente nosotros tenemos que estar protegidos ante las necesidades de medicamento, pueden bajar algún tipo de enfermedades, puede ocurrir, sin embargo, hay procesos como el canje de medicamentos con las mismas farmacéuticas”, finalizó.