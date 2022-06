En Veracruz, mil 700 laudos en el limbo; algunos pendientes desde hace 20 años

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) contabiliza mil 700 laudos en procedimiento de ejecución, de los cuales, el más antiguo tiene 24 años, pues desde 1998 se emitió la sentencia de pago y no se ha dado cumplimiento.En algunos casos, las autoridades fueron condenadas a pagar laudos de entre 3 a 4 mil pesos pero hay otros que son de 13 millones y hasta 14 millones de pesos.La magistrada presidenta del TCA, Itzetl Castro Castillo, reconoció que las entidades públicas condenadas a pagar, principalmente Ayuntamientos, han dejado de lado esa obligación con el argumento de insolvencia económica.Aseveró que desatienden los requerimientos que emite el Tribunal y esto va generando que el problema se magnifique, pues es una cuestión que debería atenderse de manera oportuna y adecuada.“Es muy evidente que hay un problema económico para cubrir los laudos pero esto no deriva sólo de la condena, sino de la falta de planeación. La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece que deben ser presupuestadas las indemnizaciones que se deben cubrir para dar cumplimiento a los pagos”.Manifestó que hay autoridades que olvidan esa responsabilidad, tratan de evadir el pago y los transfieren a las próximas administraciones.“Pero la Ley no distingue entre una administración y otra, para la Ley es la misma entidad pública. Quien llega a la entidad pública es responsable de las obligaciones que se han contraído”.Respecto a las ventas de bienes inmuebles, enajenaciones y hasta solicitudes de ampliaciones presupuestales que plantean algunos Ayuntamientos, con la finalidad de obtener recursos para poder pagar, insistió que se trata de una ausencia de planeación presupuestal.“Desgraciadamente hay muchos Ayuntamientos, muchas entidades públicas que no se acercan al Tribunal para ver cuál es la situación en la que están, que responsabilidades tienen”.Aseveró que las sentencias de pago no obligan a las autoridades a pagar en una sola exhibición.“No se exige el pago en una sola emisión, el pago en una sola exhibición en cantidades que son muy grandes es algo totalmente fuera de la realidad, por eso siempre apelamos a la conciliación porque se pueden hacer convenios, no para que disminuyan los montos de la condena, sino para programar la posibilidad de pagos, que desde luego no sean mínimos pero que sean factibles de cumplimiento, porque el problema es ese, como no los van haciendo de manera periódica llega el momento que es imposible que en una sola emisión logre el pago”.