En Veracruz, no cargamos dados para ninguna “corcholata”: Cuitláhuac

En Veracruz todos los “presidenciables” son bienvenidos, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien insistió en que estará pendiente que no haya desvío de recursos públicos para apoyar ningún acto entorno a quienes aspiran a la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador y dejó en claro que en la entidad “no hay dados cargados”.En conferencia de prensa este lunes el mandatario estatal reiteró que al igual que el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, que estuvo en Veracruz en un evento oficial pasado viernes y al cual asistió, también ha acudido a eventos de la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon.“Me he presentado en los actos de Claudia Sheinbaum, ahora en este acercamiento con los ciudadanos del Secretario de Gobernación, que todo Secretario de Gobernación tiene que hacer con todos los sectores”, expuso.Asimismo, refirió que esto se repetirá con legalidad y se actuará de manera imparcial con todos los aspirantes cuando recorran algún punto de la entidad.“Respecto a esto, aquí, desde esta tribuna, humilde tribuna; el gobierno de Veracruz se tiene que portar de manera legal e imparcial, aunque el gobernador tenga su corazoncito con alguno de los presidenciales, el gobernador procurará piso parejero”.Se pronunció por no utilizar recursos públicos para este tipo de eventos, por lo que estará vigilante de que esto no ocurra.“No al uso de recursos públicos en esas contiendas, internas o no contiendas necesariamente, pero sí acciones a las diferentes posturas en el movimiento, mi presencia ha sido pública en los eventos donde hemos considerado necesaria nuestra participación como ciudadano o como gobernador con todos los personales, para que el mensaje sea cierto, si no, no va a tener mucha validez lo que digo aquí si no corresponde a hechos”, apuntó.Finalmente, García Jiménez afirmó que tanto la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard, son bienvenidos en tierras veracruzanas.