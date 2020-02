En Veracruz no hay casos confirmados de COVID-19, asegura Cuitláhuac García

En Veracruz no se registran casos de COVID-19 o Coronavirus, de acuerdo a la información que se dio a conocer este sábado durante la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud (COESA).



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó dicha reunión donde estuvieron presentes autoridades de salud estatal, así como representantes de organismos federales.



Asimismo, se plantearon las acciones y estrategias de acuerdo a los protocolos de prevención contra padecimiento.



“En Veracruz no hay, todavía, casos confirmados. SESVER cuenta con tecnología de punta para realizar la primera prueba preliminar y el traslado seguro de la misma a la Ciudad de México, a fin de obtener confirmación de acuerdo al Protocolo”, se informó.



Y es que, de acuerdo a los reportes en todo el mundo, respecto a las características de esta enfermedad se detalla que el diez por ciento de los casos son graves, mientras el 96 por ciento logra superarla, sin embargo, de no atender las medidas necesarias podría provocar la muerte.



Se puntualizó que el COVID-19 o Coronavirus no viaja por aire; se transmite por las gotas que se esparcen al estornudar o toser; por lo anterior se plantea tres recomendaciones importantes para evitar contagios.



Primero evitar tocarse la cara; lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente; así como taparse la boca con el interior del codo al estornudar.