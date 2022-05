En Veracruz no hay garantías para los periodistas, reclaman familiares en Xalapa

Tras 10 años continúa la lucha en busca de justicia por homicidios de periodistas. "En Veracruz no hay garantías para los periodistas", declaran familiares.Isabel Luna Varela, hermana de Guillermo Luna Varela, periodista asesinado en mayo del 2012, informó que después de 10 años de buscar justicia, las autoridades no han dado seguimiento al caso."Yo creo que esto no ha parado, las muertes siguen y queremos que se haga algo, a 10 años, la Fiscalía, la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión) no nos ha buscado, no hay avances", comentó.Asimismo, declaró que así como ellos, familiares de otros periodistas, también sufren las deficiencias de las autoridades, ya que varios de los expedientes se encuentran arrumbados y sin tener seguimiento alguno."Ya son 10 años y esto sigue impune, ahorita hablando con los familiares de Milo, nos decían que están en la misma situación. Los casos los juntaron, no hay línea de investigación clara", añadió.Asimismo, solicitó el apoyo del Gobernador, quien en su momento dijo que atendería a cada uno de los familiares de periodistas asesinados; sin embargo, tampoco recibieron el apoyo prometido"Cuitláhuac cuando entró nos citó aquí el 4 de enero, nos prometió que se iba a reunir con los familiares, cada semana iba a atender a familiares de cada reportero asesinado. Nunca nos buscó. No queremos que nos dé nada, simplemente pedimos justicia", agregó.Manifestó que en ese tiempo se habían hecho dos detenciones a presuntos culpables. Sin embargo, no se les brindó ninguno informe y el único conocimiento que tuvieron fue el que se publicó en los medios.En este sentido, también pidió que se deje de difamar al periodismo y que en su lugar se reconozca que en Veracruz no existe la seguridad para este gremio."Primero que la autoridad reconozca que fue por su trabajo, porque también hubo muchos casos que se desestimaba su labor periodística y que se reconozca que en Veracruz no hay garantías para los reporteros", finalizó.