En Veracruz no hay impunidad, Gobernador tras detención de exfuncionario duartista

En Veracruz no hay impunidad, aseveró el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al confirmar que se hizo efectiva una orden de aprehensión en contra de Antonio “N”, exsecretario de Finanzas de la administración de Javier Duarte de Ochoa.Durante entrevista, el Mandatario estatal expuso que un juez determinó que existe orden de aprehensión y fue a través de la Fiscalía Anticorrupción como se procedió.“La actual Fiscal Anticorrupción ya me había comentado que iba a proceder contra algunos presuntos implicados en actos de corrupción”, mencionó García Jiménez.Por tanto, no se descarta que existan más órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios, “como lo habíamos dicho, no hay impunidad, tampoco para quienes se presume son delincuentes de cuello blanco”.Y es que esta mañana de sábado, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de Abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, Antonio “N” fue detenido en la Capital del Estado.