En Veracruz no hay municipios que se consideren "foco rojo"

En Veracruz no hay municipios que pueda considerarse "foco rojo", afirmó el recién nombrado Comandante de la Tercera Región Naval en Veracruz, Fernando Alfonso Angli Rodríguez.Tras participar en la primera reunión de la Mesa para la Constitución de la Paz, afirmó que se trabajará para mantener la seguridad en estado. En este encuentro se realizó en la sede de la Tercera Región Naval."Pues lograr cooperar para la seguridad del Estado, ese es nuestro mayor reto (...) Hasta ahorita, que yo sepa, hemos estado mejorando continuamente en el estado, no tengo ningún punto rojo en específico", dijo.Fue este mismo viernes cuando el mando naval asumió el cargo como Comandante de la nueva Tercera Región Naval y la instrucción es dar apoyo al estado.Sobre los cambios en las zonas y regiones navales es parte de la resignación."Tengo escasas dos horas de haber llegado, la instrucción es continuar con el apoyo a la seguridad del Estado. En nada, simplemente es una designación, lo que pasa es que en un barco todo lo que está del lado de babor es par y todo lo que está de lado de estribor es non, entonces así está igual el país, y todo por un lado es nones y por otro lado son pares. Vamos a ser 13 Regiones Navales".En este encuentro se realizó en la sede de la Tercera Región Naval.