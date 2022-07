En Veracruz, no hay un solo enfermo de COVID en terapia intensiva

El secretario de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, aseguró que en este momento no hay un solo paciente contagiado con COVID-19 hospitalizado en terapia intensiva y esto es gracias a la vacunación.Además, indicó que las variantes del Coronavirus que están circulando en la entidad son las Ómicron BA.2 y BA.4."Las variantes que están circulando en el estado son la B.A 2 y B.A.4, tienen un ritmo acelerado del contagio. Pero por fortuna y vuelvo a repetir: la vacunación nos ha sacado con éxito en esta situación de contagios", dijo.Díaz Morales reiteró que tendrá que aprenderse a vivir con el virus, con alzas y bajas en el número de casos."Ya va a ser una situación endémica, nosotros afortunadamente tenemos índices de vacunación altos, muy altos sobre todo en los grupos vulnerables, esto hace que nosotros no tengamos hospitalizados y los que tenemos son muy pocos y de estos pocos, porque hemos decrementado las camas, ninguno está en terapia intensiva y todos estás debidamente controlados".Aseguró que no hay pacientes graves, algunos se han complicado pero la experiencia que les ha dado el manejo de dos años, les permite sacarlos adelante.El funcionario estatal comentó que el 90 por ciento de la población que ya debió vacunarse lo ha hecho y agregó que ahora están vacunado al sector de 5 a 11 años de edad, con cobertura de 21 municipios hasta este jueves.Asimismo, explicó que todavía se recomienda usar el cubrebocas en áreas cerradas.Este día el Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz tomó protesta como consejero propietario en representación del Gobierno del Estado, ante el honorable Comité Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Veracruz Sur del IMSS.