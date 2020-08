En Veracruz no se ha dicho la última palabra sobre aborto: colectivo Marea Verde

La abogada Luz María Reyes Huerta, integrante de la agrupación “Marea Verde Altas Montañas”, indicó que en el asunto del aborto legal en el Estado no está dicha la última palabra, pues los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo rechazaron un proyecto pero este tema será presentado con otro proyecto por otro magistrado.



Explicó que lo que rechazaron fue el proyecto del ministro ponente pero éste asunto tiene que ser retomado por otro de los ministros y presentar un nuevo proyecto.



Indicó que para estos integrantes de la SCJN no se veía omisión legislativa por parte del Congreso local al no modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, que era lo que se presentaba en el plan para su análisis.



Sin embargo, reiteró, la despenalización del aborto se volverá a analizar con otra propuesta, lo cual se espera no tarde tanto.



Comentó que hubo una tardanza al llevar a discusión el proyecto por el mismo tema de la pandemia del COVID-19 pero la SCJN ya está trabajando, por lo que se cree que podría ser tocado nuevamente a la brevedad.



Agregó que en torno a este tema hay muchas expectativas, ya que la Suprema Corte de Justicia se ha caracterizado por respetar los derechos humanos y tener criterios que brindan amplia protección a las personas.



“Esperemos que en el caso de las mujeres no sea la excepción”, mencionó la integrante del colectivo feminista.