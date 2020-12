En Veracruz, “no todos van a recibir el aguinaldo”

Se prevé una baja en los ingresos de los comercios y empresas establecidas durante esta temporada decembrina, consideró el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.



Entrevistado, dijo que algunos trabajadores recibirán sus prestaciones de fin de año, como el aguinaldo, no obstante, hay quienes no tienen ese beneficio.



“No todos van a recibir el aguinaldo y algunos van a recibir menos que el año anterior derivado del COVID, hay que ver dónde caerá ese aguinaldo, anteriormente se dedicaba a las compras de navidad pero este año se prevé que se vea mermada la economía”, dijo.



Además, el economista señaló que este recurso que se recibirá, será destinado para pagos esenciales o necesidades básicas.



“Sí va a afectar, se va a observar una baja en los ingresos de los comercios, eso es lo que se prevé. La gente va a buscar otras formas de canalizar sus ingresos, están conscientes de que no hay una economía que circule en el Estado, van a guardar o reservar su aguinaldo para otros fines, vienen pagos a inicio de año, como el predial, luz y agua. Aunque no es mucho lo que se percibe y no alcanza”, sostuvo.



En este sentido, precisó que la población más afectada es la clase media y pobre, pues en el caso de diputados y senadores se despacharán con “la cuchara grande” y recibirán muchos beneficios este fin de año.