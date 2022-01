En Veracruz, oficialmente no hay casos detectados de variante Ómicron

El director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Salvador Beristain Hernández, señaló que hasta el momento la variante Delta de COVID-19 sigue siendo la predominante en el Estado, sin que oficialmente se tenga la información de contagios de la variante Ómicron.Explicó que todos los procesos de identificación se realizan a través de la toma de muestras que se envían al laboratorio estatal, donde se hace la identificación de positividad o negatividad y los positivos se envían al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), que se encarga de la secuenciación del virus."Y nos tienen que reportar, hasta el momento no nos han dado reportes específicos, es probable, no podemos negarlo, que pudiera estar circulando pero hasta que no nos llegue un reporte oficial, nosotros no podemos reforzar esa información".Agregó que cuando cuenten con la información del INDRE, la harán saber a través de los medios oficiales."Sigue siendo predominante Delta. El comportamiento en todo el mundo ha sido de desplazamiento en forma progresiva (por la variante Ómicron) y en algunos lugares ha sido muy explosiva. La ventaja que tenemos en el Estado de Veracruz es que la respuesta que ha dado nuestra población ha sido la adecuada", destacó.Recordó que la vacuna contra el Coronavirus protege de cuadros graves de la enfermedad, por lo que al experimentar síntomas más leves ha hecho que las personas tengan un comportamiento "un poquito más mesurado" y están acudiendo a los servicios médicos a hacerse sus pruebas de detección."La población está entendiendo que depende de ellos el cuidarse, su autocuidado es lo más relevante. La vacunación, el uso de cubrebocas de forma adecuada, evitar áreas concentradas de población en áreas cerradas", recomendó una vez más.El médico expuso que lo que se está viendo a nivel mundial es que las nuevas variantes están teniendo un comportamiento endémico, lo que implica que la parte grave de la enfermedad poco a poco vaya desapareciendo."Y vamos a seguir teniéndola como la influenza, que desde el 2010 hemos venido teniendo casos y casos y casos pero con la vacunación, con las medidas, si se dan cuenta, ha ido disminuyendo en general", insistió.Salvador Beristain Hernández insistió que igual va a suceder con el COVID, que se va a quedar como una enfermedad endémica, que requerirá seguir con la vacunación y con las medidas sanitarias, sobre todo en las épocas que pudiera tener un repunte.