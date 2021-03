En Veracruz persiste el miedo y la confusión; Gobierno de Cuitláhuac, sin rumbo

La pretensión del Gobernador de cuidar las elecciones en Veracruz es una cortina de humo luego que la administración estatal quedara en evidencia por las malas cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que se indicó en el informe de la Auditoria Superior de la Federación respecto a las finanzas de 2019, señaló Sergio Cadena Martínez, presidente del PRD en Veracruz.





En conferencia de prensa junto a sus pares del PRI y PAN, dijo que Cuitláhuac García Jiménez asume tareas que constitucionalmente competen al Instituto Nacional Electoral y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y que son ajenas a sus deberes legales, en el marco de un proceso electoral histórico, que será determinante en el futuro inmediato de las y los veracruzanos.



“En muy poco tiempo el Gobierno Estatal desenmascaró sus ambiciones; ejercieron recursos de forma ilegal, abusando de la buena fe de la ciudadanía y de los más necesitados para desviar miles de millones de pesos que impactan en el deterioro de la calidad de vida de las y los veracruzanos; Hoy, según cifras oficiales, hay más de 4 millones de pobres en Veracruz y 2 millones más de familias en pobreza extrema, como consecuencia del mal gobierno de MORENA”, apuntó.



Cadena Martínez agregó que hoy lo que persiste en Veracruz es miedo, frustración e incertidumbre en hombres y mujeres que no encuentran respuestas de un Gobierno Estatal, que no es solidario, que dice regirse por la honestidad, aunque se llene sus bolsillos de dinero ajeno y que debiera usarse íntegramente para las necesidades de salud, educación y servicios básicos para la población que sigue enfrentando la cuesta de enero.



“Hoy se anuncian indebidamente como garantes de la democracia y celosos vigilantes de un proceso electoral que no es de su competencia pero se han confirmado desvíos y pagos ilegales en la SEV que se suman a presupuestos no ejercidos por el Gobierno Estatal que, pese a las urgentes necesidades sociales, fueron devueltos a la federación”, manifestó.



Finalmente, pidió a la ciudadanía rescatar a Veracruz y sumar propuestas para alzar la voz a fin de enfrentar la situación de crisis que indigna, que duele y que al Gobierno Estatal en nada le importa y que pretende desviar la atención a sus actos de corrupción que han quedado a la vista de todos.