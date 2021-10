En Veracruz, primer lugar en analfabetismo, iniciará lucha nacional por educar

Desde Veracruz arrancará el “Movimiento Nacional por la Alfabetización”, el cual será arrancado por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, el próximo viernes desde el World Trade Center.Como Estado, la entidad se ubica en el primer lugar de analfabetismo, seguida de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, por ello la importancia de lanzar la campaña que se acompañará del regreso presencial a clases de los más de 67 mil estudiantes del sistema de educación para adultos en Veracruz.El director del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, Héctor Amezcua, señaló que el próximo lunes estarán regresando a los módulos.“Nosotros ahorita tenemos jornadas, cada dos fines de semana tenemos aplicación de exámenes y a partir de ahora vamos estar abriendo nuestras instalaciones con todo el protocolo sanitario, ya el lunes. Tenemos 118 plazas comunitarias en 25 coordinaciones en todo el Estado, todas se van a abrir, todas”, dijo.Se estima que el 20 por ciento de la población en todo el Estado no saben leer y escribir, siendo las mujeres el grupo de rezago más grande con analfabetismo.Tanto municipios indígenas como urbanos presentan alto grado, entre ellos la misma Capital del Estado.“Está Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Poza Rica, es un problema tanto urbano como rural y ya no digamos la zonas indígenas Huayacocotla, Chicontepec que ahí es más problemático por la distancia y mala calidad de los caminos”.En las zonas indígenas, el 80 por ciento las mujeres no saben leer, ni escribir y en áreas de alta marginación representa alrededor del 65 por ciento.El titular del IVEA indicó que en zonas rurales de las altas montañas, las mujeres no reciben educación básica y es donde están priorizando la alfabetización, en esa región la constante es el embarazo.“Hay mucho machismo y las familias son muy grandes, las mujeres se embarazan de adolescentes porque es una manera a su vez de no empobrecer a su familia paterna, ni le dan educación y la estrategia de vida es embarazarse a los 12 años, tenemos muchachas de 20 años con 6 hijos y no han tenido alfabetización”.Este 22 de octubre, las autoridades federales lanzarán desde Boca del Río el “Movimiento Nacional por la Alfabetización”.